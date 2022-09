Robles creu que l'esquerra podrà "revalidar i fins i tot millorar" resultats després d'una legislatura "molt complicada"

Així ho ha explicat Robles en una entrevista amb Europa Press en la qual s'ha mostrat "molt contenta" per l'anunci de Joan Ribó de repetir com a candidat a l'alcaldia de València per la formació i ha considerat que el primer edil té un "lideratge moral en Compromís" ja que la ciutat "ha canviat d'una manera brutal des que és alcalde" i suposa un "baluard" per al seu projecte.

Pel que fa a les expectatives de la coalició per a 2023, ha considerat que Compromís té una "base molt sòlida de vot" i que estan "en disposició d'anar creixent". No obstant açò, ha admès que no poden esperar una pujada com la de 2015. "Això va ser com el primer enamoramiento, ara estem estabilitzant i buscant créixer d'una manera més modesta".

Respecte a l'elaboració de la llista a l'Ajuntament de València -Robles forma part de l'executiva local-, la síndica ha indicat que va eixir amb una "doble sensació" de la reunió d'aquest dimarts, acontenta per l'anunci de Ribó i pensant que el col·lectiu local "passa per un moment en què han après a dialogar, arribar acords i consensuar les coses".

"En huit anys portem una trajectòria consolidada: Hem passat per moltes fases i som com un matrimoni que ja s'entén", ha explicat, i ha augurat que el procés per a elaborar la llista "arribarà a bon port" i que serà "intens però molt productiu". A més, ha indicat que encara no té presa la decisió de presentar-se per a integrar aquesta candidatura.

Preguntada per les informacions que apunten al fet que hi ha regidors de Compromís que no compten amb el favor de l'executiva per a repetir, ha assenyalat que aquest és una qüestió de la "tendència a parlar de personalismes", i que ella prefereix "parlar de les necessitats de la llista".

"Les llistes són ferramentes per a un projecte, que té necessitats en moments determinats i en funció d'eixes necessitats, cal buscar les persones", ha agregat. En preguntar-li si és una qüestió més de perfils que de persones, ha dit que sí, tot i que encara no s'ha decidit quins perfils es volen presentar.

Per a Robles, "s'han de dibuixar les necessitats i prioritats" de la llista per a anar "desenvolupant els perfils que es volen presentar". I en aquestes prioritats de la llista es troben, per a la síndica, la mobilitat i l'urbanisme, a més de la lluita contra la inflació.

URBANISME

De les dos àrees, Compromís controla la de Mobilitat, mentre que el PSPV porta Urbanisme. Preguntada per si la coalició buscarà ostentar les competències en aquesta última àrea en la pròxima legislatura, ha indicat: "Volem canviar el model urbanístic, però això no vol dir que hàgem de portar-ho nosaltres".

"Som un govern de coalició i prenem decisions de manera conjunta, porte l'àrea qui la porte. No és reivindicar una competència, sinó la manera de veure la ciutat". Respecte a aquest àrea, ha advocat per canviar el model de 1989 ja que "la ciutat ha d'estar construïda per la ciutat, no per les constructores".

Preguntada sobre l'oposició, ha demanat que siguen "responsables en les responsabilitats que tenen" i ha criticat que "competisquen amb altres ciutats", en referència a la proposta de la portaveu del PP que València també opte a l'Agència Espanyola de Seguretat d'Intel·ligència Artificial com Alacant. "Cal pensar en les ciutats com a espais de vida i no de confrontació", ha agregat.