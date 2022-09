Copiad 100 veces esto

Con el inicio del curso universitario los profesores españoles repiten un mantra mil veces escuchado y desoído: los trabajos han de ser originales. Esa cantinela machacona ni se plantea en EEUU o en Alemania. Desde hace una década, programas como Turnitin o Plagiarisma delatan implacables que la costumbre del plagio y la copia literal se encuentra tan interiorizada que nuestros alumnos no lo perciben como una falta gravísima ni siquiera si son sorprendidos y castigados por ello. El uso casi exclusivo de fuentes digitales en la última generación hacía difícil detectar la copia, pero ahora ese hábito se ha convertido en un arma de doble filo. Este año comenzaremos a usar herramientas de comprobación en los dos másteres de Creación Literaria que dirijo: en los premios literarios se emplean de manera habitual con resultados desoladores.

La vergüenza ajena es una emoción íntima, no un castigo real

La lucha continuará mientras lo haga la tolerancia demostrada hacia quien se apropia del trabajo intelectual ajeno: cada poco tiempo saltan casos públicos de periodistas que copian o reportajean contenidos, políticos con trabajos universitarios bajo sospecha, escritores que plagian sin el menor escrúpulo e incluso tuiteros que copian y pegan con la intención de ganar seguidores y vender luego la cuenta. Y no pasa nada. Nada. Una y otra vez, nada. Es más, en ocasiones, si el plagiador maneja bien el victimismo o la atención negativa, si sus apoyos políticos salen en su defensa, acaba reforzado. La vergüenza ajena es una emoción íntima, no un castigo real. La queja no sustituye a una demanda.

Qué paradójico, una sociedad que premia tanto la opinión personal y la ocurrencia ingeniosa que mueve a algunos a robar las de otros, pero no a censurarlos por hacerlo ni a proteger al original. Qué atrevimiento el de creer que se saldrán con la suya. Qué derrota cuando, efectivamente, así es.