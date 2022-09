Ribera reprocha a las eléctricas que reflejen la compensación por el gas en la factura de la luz pero no el ahorro por la excepción ibérica

La decisión por parte de las compañías eléctricas de reflejar en las facturas de la luz el coste de la compensación que hay que pagar por el gas en aplicación de la 'excepción ibérica' ha creado malestar en el Gobierno, que considera que de esta forma están "distorsionadas" porque este sobre coste no se acompaña del dato del ahorro que, si bien menos del esperado, está facilitando el mecanismo a los consumidores. Así lo ha apuntado este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tras reunirse con asociaciones de consumidores para preparar el plan de contingencia ha destacado que una de las cuestiones que se tendrán en cuenta será el comentario que estos colectivos han hecho con respecto "cómo se refleja en las facturas" la compensación por el gas.

"Es obvio que lo que aparece reflejado en las facturas no traslada toda la información. En nuestra factura no aparece reflejado cuánto se ha ahorrado el consumidor", ha dicho en alusión a las dos herramientas que tiran de los precios para abajo. Por una parte, la minoración de beneficios que hace que las eléctricas no puedan cobrar más de 67 euros MWh. Por otra, la 'excepción ibérica', que limita a 40 euros el MWh la electricidad, salvo la parte que se genera con gas, que hay que pagarla íntegra, con el límite general o por la compensación que se paga a las eléctricas y que se repercute a los consumidores.

El pago de esta compensación -por la diferencia entre el límite al gas y lo que las compañías pagan en realidad por él- ha hecho que el efecto de la 'excepción ibérica' no haya sido todo lo pronunciado a lo que esperaba el Gobierno. El balance es que la luz sigue estando más cara, pero menos de lo que se pagaría sin el tope que establece la 'excepción ibérica'. "Cada uno de nosotros en nuestra factura estamos ahorrando entre un 20 y un 30%" por el mecanismo ibérico, ha dicho Ribera. Ha reconocido que "es un poco frustrante, porque nos hubiera gustado que fuera más, pero pensemos que el precio del gas se ha multiplicado por 10". "Pagamos muchísimo menos".

Los primeros consumidores que en junio empezaron a notar el efecto de la 'excepción ibérica' fueron los que tienen una tarifa regulada -PVPC-, que igual que inauguraron el límite a 40 euros MWh también fueron los primeros en pagar la compensación por el precio del gas. A medida que los consumidores del mercado libre han ido revisando sus tarifas y se han ido incorporando al mecanismo ibérico, también ellos han empezado a pagar la compensación. A diferencia de lo que ocurre en la tarifa PVPC, diseñada por el Gobierno, las eléctricas han empezado a detallar en las de tarifa libre cuánto pagan de más los consumidores por la compensación que comporta poner un límite a precio del gas. Y contra esto se revuelve el Gobierno, porque cree que "distorsiona" la realidad. Aduce que en el coste de la electricidad normalmente se incluyen pagos por otros conceptos que las eléctricas no reflejan y por otra, porque sí detallan la compensación pero no el ahorro o lo que el consumidor pagaría sin 'excepción ibérica'.

Por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica difunde diariamente datos del coste de la luz que diferencia entre precio con y sin compensación y lo que costaría sin 'excepción ibérica". Para este jueves, estos valores son 175 euros MWh el precio medio de la electricidad; 110 euros el coste de la compensanción; 286 euros, resultado de sumar las dos anteriores y 331 euros MWh, que es lo que costaría la electricidad en España si no se aplicara el límite al precio del gas.

"Preocupación" para el plan de contingencia

A diferencia de esto, el Gobierno se lamenta de que las eléctricas solo incluyan en la factura el coste de la compensación. "Puede llevar a error", ha dicho Ribera junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de reunirse de nuevo con asociaciones de consumidores. El encuentro forma parte de la ronda de contactos para elaborar el nuevo plan de contingencia que Ribera ha asegurado que tratará de "reflejar al máximo" los comentarios de estos colectivos. Entre ellos, la atención a los consumidores vulnerables y la "preocupación", ha dicho Ribera, "por cómo se reflejan en las facturas cosas que pueden llevar a error", para lo que deberían llegar a algún acuerdo con las compañías eléctricas, porque cada una de ella elabora la factura como cree conveniente.

Según la vicepresidenta, las eléctricas están "distorsionando la factura" detallando el coste de la compensación porque lo que no ocurre lo mismo con el dato de lo pagaría cada consumidor por la luz si no existiera mecanismo ibérico. "Lo que pagamos está muy por debajo de lo que podríamos estar pagando y lo que parece reflejado parece apuntar que se paga el doble", ha indicado.