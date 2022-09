El PSPV rep precandidatures a primàries en només sis municipis, entre ells València, Alacant i Benidorm

Es tracta de València (la vicealcaldesa Sandra Gómez i l'altre precandidat Paul de Quant), Alacant (la síndica a Les Corts Ana Barceló i l'exregidora Mª José Adsuar), Benidorm (Cristina Escoda i Rubén Martínez), Llíria (Josefa Torrijo i Francisco Gorrea), Almoradí (Ricardo Rodríguez i Jaime Pérez) i Mutxamel (Loreto Martínez i Antonio Cachinero).

En canvi, segons confirmen fonts del partit, en les localitats on governa el PSPV repeteixen els alcaldes com a precandidats a excepció de Quart de Poblet. Allí, l'encara alcaldessa, Carmen Martínez, ha pres la "decisió personal" de no repetir i la precandidata és la regidora de Cultura, Cristina Mora.

Per la seua banda, en cada municipi de més de 20.000 habitants on no governen els socialistes s'ha registrat una candidatura. A Alacant és el cas d'Altea (Deogracias Sánchez), Asp (Telesforo Pastor), Calp (Guillermo Sendra), El Campello (Vicent J. Vaello), Crevillent (Manuel Penalva), Ibi (Sergio Carrasco), Pilar de la Horadada (Antonio Escudero), Sant Joan d'Alacant (Esther Donate) i Santa Pola (Yolanda Selva).

A la província de Castelló són els municipis de Benicarló (Idelfonso Añó) i Onda (Silvia Cerdá), mentre en la de València hi ha una única precandidatura a Alfafar (Noelia García), Alzira (Gemma Alós), Bétera (Mª José Ballesteros), Carcaixent (Sara Diert), Catarroja (Mª Lorena Silvent), Manises (Javier Mansilla), Oliva (Ana Mª Morell) i La Pobla de Vallbona (Noemí Morales).

Després del tancament del termini aquest dimarts, els precandidats tenen fins a dimarts que ve 27 de setembre per a arreplegar avals, amb un mínim del 12% d'afiliats de cada agrupació local.

La votació de les primàries, en els municipis on hi haja més d'un candidat, tindrà lloc el 16 d'octubre en primera volta i el següent diumenge 23 en cas que calguera anar a segona, d'acord al reglament establit pel partit. La proclamació definitiva de resultats serà del 24 al 27 d'octubre.