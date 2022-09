La Trobada de Música de la Mostra Viva del Mediterrani rememorarà Al-Andalus

Així, s'ha programat des de les veus més noves com el fado de la jove Mara Pedro al Teatre El Musical el 22 de setembre a la reedició del disc Xarq Al-Andalus presentat i interpretat per grans artistes com el grup Musicants o els líders d'Al Tall, Vicent Torrent i Manolo Miralles el 24 de setembre en el TEM i el 7 d'octubre a la Casa Mediterràneo d'Alacant.

El grup Cocanha inicia aquest dijous el cicle de concerts en el TEM, Caroline Dufau i Lila Fraysse a través d'una polifonia portada per la pulsació dels tamborins de cordes ens retornaran a la música tradicional occitana dotant-li una versió més moderna. La veu renovadora del fado portugués Mara Pedro prendrà el relleu el divendres també en el TEM.

Amb 20 anys d'edat la cantant ja ha gravat tres discos, el primer registrat amb 11 anys, i com a autora dels seus propis temes ha rebut nombrosos premis internacionals per la seua aportació a la nova música portuguesa. Coneguda com la princesa del Fado, Pedro ofereix la renovació d'una música d'emocions, sentiments i nostàlgia.

COL·LABORACIÓ Al TALL I MULUK EL HWA

Després de les petjades de Xarq Al-Andalus és el títol del concert de producció pròpia que enguany oferirà el dissabte 24 la Trobada. Es tracta d'un espectacle basat en el disc Xarq Al-Andalus fruit de la col·laboració durant la dècada dels 80 d'Al Tall i el grup marroquí Muluk El Hwa.

En total participaran 14 músics Musicants, Vicent Torrent (Al Tall), Mohamed Souleiman (Orquesta Andalusí de Barcelona), Sherif (Djembe, Orquestra Andalusí de Barcelona), Aitor (percussions), Amadeu Moscardó (sintetitzadors) i Andrés Belmonte (flauta mediterrània).

Aquella col·laboració va marcar un punt d'inflexió en fusionar la música tradicional del nord d'Àfrica amb el folk autòcton, mostrant els innombrables punts de connexió que existeixen entre les diferents músiques del mediterrani. El projecte recupera, així mateix, el disc editat en el seu moment que permet tornar a apreciar la riquesa de la singularitat cultural riberera. Aquesta producció viatjarà també a Casa Mediterràneo a Alacant el 7 d'octubre.

La Trobada de Música del Mediterrani continuarà amb l'actuació el diumenge en el TEM amb un concert de Burruezo & Nur Camerata que recuperarà les melodies antigues andalusíes amb sons sefardíes i aires trovadorescos des d'una perspectiva contemporània. Una proposta sonora que uneix Oriente i Occident.

Per la seua banda, eixa mateixa vesprada, la Beneficència serà escenari del concert Més que corda! interpretat per la Rondalla Sant Pere de Canet d'en Berenguer. El concert de pols i pua està coorganitzat al costat de la Federació Valenciana de Pols i Pua, sent una mostra més de la diversitat cultural del certamen.

El grup Musicants, un dels actuals renovadors de la música tradicional valenciana, tornarà a pujar-se a l'escenari del TEM el 2 d'octubre.

DEL CANT D'ESTIL A LA MÚSICA DE BANDA

Un recorregut per la ciutat de València de la mà de Cant d'Estil la vesprada del 2 d'octubre o el concert de 'Tendur' de Mireia Tortosa són unes altres de les activitats incloses en aquesta edició de la Trobada.

Com tots els anys, un concert de banda posarà el fermall final a la Trobada de Música en el Centre del Carme Cultura Contemporània. Serà el 12 d'octubre quan Gayano Women's Band oferisca un repertori de bandes sonores de cinema guanyadores dels premis Goya. L'agrupació que es va crear en 2009 està dirigida per Rafael Vizcaíno i té la peculiaritat de ser una banda de música formada exclusivament per dones, arribant a ser 42 intèrprets a dia de hui.