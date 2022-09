Juanma Castaño, objeto de críticas al demostrar en 'La Resistencia' que no sabe a qué curso van sus hijos

El nombre de Juanma Castaño ha acaparado numerosos tuits recientemente debido a su presencia en La Resistencia este martes junto a Miki Nadal. De hecho, allí aseguró que su hijo mayor le pidió que no hiciera nada que fuera viral, algo que, finalmente, no ha conseguido.

"Es muy fan de La Resistencia. Me dijo que no viniera, lo primero. Y luego me dijo que no me metiera en líos. Que no contestase a nada que fuera viral", comentó el periodista deportivo sobre Dani, su hijo de 15 años. Y fue en ese momento cuando Broncano le dijo algo que provocó sorpresa en los espectadores.

"Está en 4º de ESO, ¿no?", le preguntó, dejando paralizado al ganador de MasterChef Celebrity, que aseguró que se liaba con los cursos de sus hijos. "No, es que cambia...", se justificó el locutor de radio, intentando comparar la ESO con el EGB de su época. "Hará BUP, luego COU...".

"¿Y Pablo en qué curso está?", le preguntó el presentador sobre su otro hijo. "Va a hacer ahora 12 años", contestó entre risas, pues tampoco sabía decir qué curso estaba haciendo.

"La que acabas de liar es guapa", le dijo Broncano con mucha razón. "Bueno, los quiero mucho, me da igual. Además, los quiero desde que nacieron", dijo Juanma Castaño.

padre: "jo, que gracioso que no sepa los cursos de sus hijxs, JKJKJKKJKJKJKHKH"



madre: "buah, no me lo puedo creer...muy buena madre no es". — Daniel Blanco Varo (@DBlancoVaro) September 21, 2022

Por desgracia no es único, ha muchos más padres desinteresados en la crianza y educación dejando el mayor peso y carga mental a la madre.



Aquí un claro ejemplo. — Virginia (@vircore) September 21, 2022

Este es solo una muestra de la realidad!!! (ya se que algunos se ofenderán) pero es lo que hay... y no digamos si preguntan sobre vacunas, medicaciones etc 🤦‍♀️ — ♀️ #LaValensiana.♀️ 💜💜Pronombres:Xi/Ca (@carpraba) September 21, 2022

Cuando cumplí 16 mi padre me felicitó por mi 14 cumpleaños 🤣🤣🤣 No reímos mucho. Me quería mogollón y nos hacía mucho caso, pero cosas como saber la edad de cada uno eran de la parcela de mi madre 🤷‍♀️ — Dácil Muñoz Porta (@dacilmp) September 21, 2022

Rápidamente, Twitter se llenó de usuarios que tacharon esta actitud de "desinterés", y esta anécdota produce risas mientras la esposa es quien gestiona todo eso.