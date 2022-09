El Consell donarà 2,4 milions en ajuda per a transport a demanda a 175 municipis de menys de 5.000 habitants

Amb aquestes noves ajudes, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat facilitarà als ajuntaments la implantació d'un sistema de transport a la demanda que permetrà comunicar xicotets municipis, amb feble presència de transport públic, amb instal·lacions fonamentals com a centres educatius, sanitaris o de servicis socials i que, al seu torn, contribuirà a la reactivació econòmica i social, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Per a informar d'aquestes noves ajudes, la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, s'ha reunit en Setaigües amb més d'una vintena d'alcaldes i alcaldesses de les comarques de la Hoya de Buñol, la Plana d'Utiel-Requena, la Serrania, el Racó d'Ademús i la Vall de Cofrents-Aiora.

Aquesta trobada ha servit per a resoldre els diferents dubtes que s'han plantejat i per a explicar tots els detalls del decret publicat dimecres passat 14 de setembre en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). El període per a poder sol·licitar aquestes ajudes al transport a la demanda està obert durant 10 dies hàbils des de la seua publicació, per la qual cosa els municipis tenen de termini fins al 28 de setembre.

Segons la secretària autonòmica, l'objectiu d'aquestes ajudes és "proporcionar un servici de transport, com demandaven els ajuntaments, als veïns i veïnes d'aquestes localitats per a traslladar-se, per exemple, a centres mèdics, educatius o administratius, completant els servicis regulars de transport existents".

Com ha afegit María Pérez, aquestes ajudes complementen els projectes de transport en els quals ja treballa la Generalitat per a vertebrar tota la Comunitat atenent a les necessitats de la ciutadania.

Així mateix, la secretària autonòmica ha recordat que "la mobilitat és un dret social i que la Generalitat està compromesa en la cerca de solucions pràctiques, efectives i sostenibles per a aconseguir unes connexions òptimes en tota la Comunitat Valenciana".

A més, ha destacat la importància que tots els municipis puguen disposar d'un servici de transport de qualitat a preus assequibles i concordes a les necessitats de les persones usuàries.

Aquestes ajudes estan destinades a tots els municipis de menys de 5.000 habitants de la Comunitat Valenciana en els quals concórreguen determinades circumstàncies, com la insuficiència d'un servici de transport en zones de trànsit feble, la grandària de la localitat i la distància a l'hospital de referència. En total es distribuiran més de cinc milions d'euros en ajudes directes.

Els imports que poden rebre els municipis oscil·laran entre els 30.000 i els 7.000 euros, atenent principalment a criteris poblacionals i al risc de despoblació. Segons el procediment, s'assignarà una quantitat fixa a cadascun dels municipis beneficiaris. La quantitat fixa serà de 5.000 euros i aquesta quantitat ascendirà a 7.000 per a aquells municipis considerats en risc de despoblació.

Després d'aquesta assignació fixa, el 50% de l'import de la línia d'ajudes es distribuirà entre els municipis beneficiaris proporcionalment en funció del nombre d'habitants de dret en 2021, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'altre 50% restant es distribuirà entre els municipis beneficiaris proporcionalment en funció de la distància del seu nucli principal al seu hospital de referència.

Aquesta subvenció, treballada amb Presidència de la Generalitat, forma part dels objectius del Consell per a garantir una mobilitat sostenible i eficient i contribuïx a la cohesió territorial de la Comunitat Valenciana.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVICI

Una vegada concedides les ajudes, els ajuntaments hauran de contractar els servicis de transport a la demanda a titulars d'autoritzacions de transport públic de viatgers que es troben inscrits en el Registre d'empreses i Activitats de Transport.

Els servicis podran ser del tipus discrecional o regulars d'ús especial i aniran dirigits a cobrir necessitats de desplaçament de la població a centres sanitaris, educatius, socials o administratius als quals estiguen adscrits o bé a les parades de transport regular de viatgers de la capçalera comarcal, amb la finalitat d'accedir a llocs de connexió amb aquestes línies de transport.

Finalment, en paral·lel a aquest decret d'ajudes directes, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està treballant ja en un projecte de licitació de transport a la demanda per al conjunt de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de dotar d'un servici propi de transport a la demanda que done cobertura a les necessitats de les persones residents en els municipis en risc de despoblació.