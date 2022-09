Elx aconsegueix a l'agost una taxa rècord d'ocupació hotelera amb el 94,8%, més de 3 punts per damunt del juliol

L'entitat confirma un "ascens significatiu" dels preus mitjans, que se situen en 82,31 euros per habitació, un registre també superior als 71,12 euros de juliol i que millora "sensiblement" el d'agost de 2021, que va ser de 67,66 euros.

"Aquest increment del preu mitjà permet recuperar part de la rendibilitat perduda com a conseqüència de l'alça dels preus de l'energia i del context inflacionista generalitzat", exposa l'associació.

Paral·lelament, AETE subratlla que agost s'ha convertit en el punt "àlgid" d'un estiu turístic que ha marcat registres "molt positius" a Elx, animats per una "demanda vacacional que ha omplert els hotels i que en alguns moments no ha deixat pràcticament habitacions lliures". "Les festes d'agost, el pont de l'Asunció o el pas de la Volta per Elx han permès penjar el cartell de complet en diversos establiments", agrega l'associació.

L'aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández ha comptabilitzat a l'agost 1.512.008 passatgers, la qual cosa suposa un creixement del 61,2% en relació amb el mateix mes de 2021, una dada que mostra una recuperació, però que encara suposa un saldo negatiu del 10,6% respecte a 2019.

"El repte ara és mantindre uns nivells acceptables d'ocupació i preus en el començament de la tardor davant una situació econòmica i geopolítica complexa, amb grans incerteses que amenacen la recuperació i que poden suposar un fre a la positiva tendència observada durant tot l'any", afig l'entitat.

D'altra banda, apunta que "també és moment d'ocupar-se de la consolidació d'Elx com a destinació turística i avançar en la concreció definitiva del Palau de Congressos, la materialització dels quals ha de començar com més prompte millor. Igualment, cal engegar les accions contingudes en el Pla Estratègic de Turisme".