Puig insisteix a abordar una reforma fiscal "en profunditat" que atenga a la Constitució i siga "realment progressiva"

Puig s'ha pronunciat d'aquesta manera, en declaracions als mitjans de comunicació, després de participar en la sessió d'obertura de la segona jornada del III Congrés Nacional d'Habitatge que se celebra a València.

Així, preguntat per si és partidari d'una recentralització d'impostos, el cap del Consell ha respost que és "partidari d'abordar una reforma fiscal en profunditat per a garantir allò que diu la Constitució: que paguen aquelles persones que tenen més capacitat". "I que siga realment progressiva la fiscalitat", ha agregat.

Ximo Puig ha considerat que "no es tracta de recentralitzar" sinó que "es tracta en alguns àmbits d'harmonitzar, com s'està parlant de l'harmonització europea positiva" en la fiscalitat. "Això no vol dir recentralitzar", ha apuntat.

Després d'açò, ha assenyalat que "hi ha impostos que tenen una derivada local important" i ha manifestat que "ací si pot haver-hi corresponsabilitat fiscal". A continuació, ha agregat que "hi ha uns altres que tenen altres circumstàncies, que faciliten la deslocalització i que no està clar que puga ser eficaç". "Per açò jo demane una reflexió serena", ha subratllat.

El responsable autonòmica ha afirmat que "la fiscalitat és civilitat" i ha destacat que "no pot ser permanentment un mercadeig". "Açò no va a cap lloc", ha ressaltat, alhora que ha indicat que "cal analitzar amb la major detenció possible" aquests temes.

Puig ha asseverat que l'actual és "un moment determinat" en el qual "caldrà prendre decisions a curt termini", però ha advertit que no pot "una altra vegada" oblidar-se la reforma fiscal i la reforma del sistema de finançament, "fonamental per a aquest país" amb la finalitat de "garantir la igualtat d'oportunitats i els drets constitucionals".

"Veiem que hi ha molts forats en aquest moment, des de l'impost de societats fins a l'impost de patrimoni. Hi ha impostos que es poden revisar, per descomptat, però amb eixa visió ideològica que és la de la Constitució", ha reiterat.

NO FUGIR DE "GRANS DEBATS"

Ximo Puig ha comentat que "a Europa s'està parlant d'una certa harmonització fiscal en alguns àmbits" i ha apuntat que "eixa és una qüestió que està ací", com el "terra en algun impost" del que "també el G-20 va parlar", però ha precisat que "el que no es pot és fugir permanentment dels grans debats que al final acaben generant inestabilitat o incertesa".

El president de la Generalitat ha afegit respecte al finançament autonòmic que és "bàsica" i ha matisat que "en aquest moment, quan estem parlant de les diferents fiscalitats de les comunitats autònomes", s'ha de tindre en compte que es parteix "de situacions ben diferents".

"Quan es parteix d'una situació tan diferent, és evident que cal aplicar fórmules que generen major equitat", ha assegurat sobre aquest tema el cap del Consell.