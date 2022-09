Compromís proposa cobrir els canals dels transvasaments amb plaques solars per a produir energia pública neta

"En el territori valencià tenim molts quilòmetres de canals de titularitat pública a cel obert per a transportar aigua; amb la seua cobertura amb plaques solars, podem millorar la qualitat de l'aigua i reduir l'evaporació fins a un 30% així com generar energia neta de proximitat, millorant l'eficiència dels panells solars per la regulació de la temperatura de l'aigua", segons ha assenyalat Ferrer en un comunicat.

L'acoblament de la producció elèctrica fotovoltaica amb infraestructura hidràulica suposa "una millora per a les dos tecnologies", sosté la coalició. D'una banda, l'aigua circulant en els canals actua com a refrigerant de les plaques solars i millora l'eficiència en la producció d'electricitat.

D'altra banda, les plaques protegeixen l'aigua dels canals de partícules contaminants, redueixen el calfament de l'aigua i prevenen la formació d'algues i microorganismes, evitant la pèrdua d'aigua per evaporació, preservant la seua qualitat i abaratint els costos de manteniment de les infraestructures i de tractament per als usos als quals estiga destinada.

La instal·lació de plaques solars sobre els canals de transport d'aigua a cel obert és una tecnologia que ja s'ha comprovat viable a altres zones com a Índia o Califòrnia, on actualment hi ha en projecte cobrir els més de 6.000 quilòmetres de canals públics, explica Compromís.

Més recentment, el Govern Foral de Navarra ha impulsat una iniciativa pilot per a aplicar-la en un tram de nou quilòmetres del Canal de Navarra, que serviria per a garantir el consum elèctric del 52% dels edificis d'eixe executiu autonòmic.

Per açò, "des de Compromís proposem que l'Ivace estudie la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a la producció pública de proximitat d'electricitat cobrint els canals i basses de titularitat pública associats al Canal Xúquer-Turia, el transvasament Xúquer-Vinalopó i el Tajo-Segura en terres valencianes".

A partir d'eixos resultats, volen que la Generalitat "impulse la materialització dels projectes públics de producció i distribució de l'energia així generada".

Quant a la destinació de l'energia produïda, la diputada afirma que "seria una font d'energia elèctrica neta de producció pública que podrà ser usada per a abaratir els costos energètics dels edificis i servicis públics en els municipis per on transcorren els diferents transvasaments, per a garantir el dret a l'energia als col·lectius vulnerables, i per a impulsar comunitats energètiques locals i iniciatives energètiques d'economia social on les famílies, autònoms i empreses podran beneficiar-se de la reducció dels costos de l'electricitat".

"D'aquesta manera aconseguiríem des de la Generalitat contribuir en la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle i incrementant l'eficiència en l'ús de l'aigua, així com millorar la qualitat de vida de les persones a través de l'enfortiment dels servicis públics, garantir l'accés a l'energia i abaratir la factura elèctrica a les famílies i les empreses", ha conclòs Ferrer.