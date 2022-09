La efusiva celebración de Cristina Pedroche, con bailecito incluido, cuando Dabiz Muñoz es elegido el mejor cocinero del mundo

Este martes se celebró la nueva edición de los galardones The Best Chef, que es votado por cocineros, y The Best Chef City Gourme. En la gala, que tuvo lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles (Madrid), se dio a conocer que Dabiz Muñoz es, por segundo año consecutivo, el mejor chef del mundo.

Como no podía ser de otra forma, Cristina Pedroche fue uno de sus mayores apoyos, por lo que su felicidad ha sido extrema: "Sigo sin palabras. Menudo sueño haber conseguido por segundo año consecutivo el premio al mejor chef del mundo. Es algo histórico. Soy feliz. Muy feliz. Orgullosa por ti y por nuestro equipo. Os adoro. Ya lo sabéis".

Junto a esas palabras, la presentadora ha compartido su efusiva celebración en el photocall. Pedroche aparece haciendo un vistoso baile llevándose todo el protagonismo de la cámara con sus movimientos y los abrazos incluidos hacia su marido a modo de koala.

Esa publicación, que ha servido como medio para que otros famosos feliciten a la pareja por este nuevo logro, es el culmen de un día de nervios para Cristina Pedroche, que retransmitió a través de sus historias de Instagram cada paso desde los momentos previos de la gala.

"Estoy nerviosa. Mucho. Quedan horas para la gala, pero yo ya no me aguanto", confesó a sus fans en las primeras horas de la tarde. Posteriormente, otra cuenta subió un vídeo de ella en el photocall en el que parecía algo perdida. Con su característico humor, admitió que "con los nervios" no sabía ni donde estaba, aunque fue luego cuando terminó "en una nube".