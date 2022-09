Lydia Valentín, advierte a Jandro en 'Mapi': "Si hago mucha fuerza, te puedo romper la mano"

Este martes, Mapi contó con tres nuevos invitados: La deportista Lydia Valentín, el actor Fernando Cayo y el actor de doblaje Claudio Serrano (voz de Batman o Antman, entre otros).

En un momento del concurso, a Jandro se le ocurrió retar a un pulso a la campeona olímpica al más puro estilo de la película de 1987 Yo, el halcón, protagonizada por Sylvester Stallone.

"Voy a por todas, lo siento por ti", señaló el presentador, pero Valentín le advirtió: "Si hago mucha fuerza te puedo romper la mano. Puede que haga la mitad de la fuerza y te gane sin más".

Entonces Mapi intervino: "No le hagas moviditas al cerebro ¡vamos calvito!". Pero, como era de esperar, la deportista venció en el duelo: "Se veía venir. Se mascaba la tragedia", afirmó Cayo.

"No sé que me has hecho en la mano que se me ha doblado la rodilla", reconoció Jandro, provocando las risas de los invitados y la 'burla' de Mapi en redes: "Mañana el show de Jandro : El Mago manco".