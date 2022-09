Madrid estudia elevar el umbral de renta de las ayudas comedor para llegar a clases medias

La Comunidad de Madrid ha comunicado este martes que se encuentra estudiando modificar los requisitos para acceder a los precios reducidos del comedor escolar ante el aumento del valor de los productos esenciales de la vida derivado de la inflación que está afectando "especialmente a las clases medias y bajas".

Así lo ha anunciado el director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Jorge de la Peña, en la comisión de Educación y Universidades de la Asamblea de Madrid. La diputada de Más Madrid, Ana Pastor, llevó esta iniciativa a la comisión donde ha puesto en duda que los criterios actuales sean válidos ante la crisis social que se ha producido en España por el Covid-19 y los efectos de la Guerra de Ucrania.

Pastor ha afeado al Ejecutivo regional que haya ayudas educativas en las que se fijan umbrales altos --como las becas de Bachillerato-- mientras que en el campo de la alimentación los criterios "dejan fuera a mucha gente" por ser los límites de renta bajos. Al hilo también ha afirmado que la Administración regional es la que menos invierte en estas ayudas con 20 euros por alumno, frente a los 44 de la media nacional o los 108 de País Vasco.

Así, considera que no es "suficiente" con modificar los umbrales, sino que se debería garantizar la gratuidad de los comedores escolares para apostar por el "derecho a una alimentación saludable" y que no "tenga que depender de si los padres lo pueden pagar o no".

Frente a estas acusaciones, De la Peña ha explicado que los requisitos y estándares se fijaron, junto a los precios que permanecen "congelados", en 2017 y que en 2020 se ampliaron añadiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

También ha querido recordar que hay otros casos en los que se cubre todo el coste del comedor, como son los menores que están en acogimiento residencial dependiente de la Comunidad de Madrid o los sujetos de protección internacional.