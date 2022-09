Todas las alarmas saltaron cuando Lydia Lozano avisó de que no podía acudir a trabajar a Sálvame. ¿Qué le pasaba a la mítica colaboradora? ¿Había algún problema con el programa? ¿O le había pasado algo? Omar Suárez ha acudido a un hospital de Madrid y ha descubierto la verdad: Lydia Lozano tiene que ser operada.

"No paro de llorar desde que me lo dijeron", ha confesado Lydia entre lágrimas a las puertas del hospital. "El fin de semana estaba con catarro y mucho dolor. Vine a urgencias y me dijeron que me había roto la vértebra 8. Y como tengo osteoporosis, se me pegó a la vértebra 7".

"Estoy fatal", ha confesado la periodista, totalmente hundida tras este nuevo traspiés en su vida. Recordemos que este mismo año también se fracturó el brazo y estuvo varias semanas de baja, sin acudir al plató de Sálvame.

"Estoy hecha una mierda. Me he hecho las pruebas preoperatorias y me han pedido que me tome muy en serio la recuperación. Tendré que estar dos días hospitalizada. Tendré que andar mucho y llevar un chaleco en la espalda superincómodo", ha explicado Lydia, que no encontraba consuelo ni siquiera entre los brazos de su compañero Omar.