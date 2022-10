Daniel Sabater: "En la música son todo referencias, pero quien hace un tema auténtico va a tener algo especial"

Daniel Sabater es un cantante de 22 años nacido en Murcia pero acogido en Madrid para crecer profesional y personalmente. Su amor por la música se dio desde que tiene uso de razón y, a los 19 años, en plena pandemia, fue cuando decidió adentrarse en la industria.

Acaba de lanzar su primer disco, Ya se me pasará, con un estilo urbano con influencias del indie y con una sensibilidad pop que engancha a todo el que lo escuche. Es por ello que 20minutos ha tenido la oportunidad de saber más sobre este álbum y su trayectoria.

¿Cómo se define artísticamente?Empezamos fuerte, me lo están preguntando mucho y es la pregunta que peor llevo (risas). Me cuesta mucho definirme porque a veces digo que soy un caos y otras veces que tengo muchas facetas. Me gustan muchísimos tipos de música diferentes y, en realidad, cada dos meses quiero ser alguien diferente. Siempre digo que hago pop porque me gusta que las cosas se entiendan, que sean pegadizas y que se sientan, y por ello creo que, sin quererlo, también soy un poco cantautor, porque en mis canciones medito y hablo de mis cosas.



Daniel Sabater JOSE GONZÁLEZ

¿Qué fue lo que le hizo adentrarse en el mundo de la música?

Yo hago música desde que sé lo que hago. Tocaba la guitarra y empecé a escribir mis temas. Llegó un momento en el que escribía para mí y, tras ello, pensé '¿por qué no pruebas a sacar esto?'. Cuando decidí que quería empezar a sacar música tenía 19 años.



¿Cuáles son sus referentes musicales?Cuando era pequeño, la única música que escuchaba era el metal y el rock. Pasé a la adolescencia y me dio mucho por proyectos como los de Twenty One Pilots. Y ya después empecé a escuchar más géneros. Siempre escuché mucho la radio, destacando Charlie Puth, Taylor Swift... todos los 2010 son mi infancia, de ir en el coche y escuchar la música de la radio. De ahí descubrí los demás géneros que hay en España y en el mundo, y te puedo decir un abanico de artistas. Pero, ahora mismo, me encantan Boy Pablo y Jeremy Zucker.

¿Cómo ha sido el cambio de vivir en Murcia a instalarse en Madrid?Lo hice casi que por necesidad. Al principio iba y venía, pero llegó un momento en el que hacía tantos viajes que dije: 'Me sale mejor coger un piso y ver qué pasa'. Siendo de Murcia, el cambio es muy diferente. Esta ciudad es muy grande y tiene muchas cosas que hacer, mucha actividad, no paras, y Murcia es tranquilidad. A mí me encanta la tranquilidad, por lo que al final era encontrar el balance entre ambos sitios, y este año estoy un poquito más estable aquí.



¿Conocía gente en Madrid que le animó a mudarse?Ha sido todo conocer aquí. Tenía solo un par de amigos viviendo aquí. Uno de ellos, Javi Aguilar, de Chill Chicos, y el otro More. Ellos se conocen del instituto y sé que habían venido a Madrid a estudiar, pero estaban empezando y ni siquiera eran conocidos.

¿Estudió algo relacionado con la música?Sí, yo terminé Bachiller y, cuando fui a hacer la carrera, tuve la enorme suerte de tener el apoyo de mis padres, que me dejaron estudiar un grado relacionado con la producción musical. Me fui a Londres a estudiar y estuve un año y medio.



¿Cómo surgió la idea de Ya se me pasará?La idea principal fue hacer un disco pensando en lo musical, pero no tanto de lo que quería hablar en él. Esto segundo no lo llevo bien. Me junté con Roy Borland, que me encanta su proyecto, y le dije: 'Quiero hacer un disco contigo y tenemos el reto de hacerlo juntos. Intentaré traducir lo que tú haces a lo que yo hago y quiero probar'. Establecimos unas pautas musicales de qué íbamos a hacer y después surgió la idea, lo que es la historia, el mensaje y de lo que habla.

¿Qué fue lo que le inspiró a hacer este disco?Me inspiró el juntarme con gente como Boy Pablo, descubrir la industria musical de México, Argentina... este nuevo indie que tiene un poco de R&B, pero que sigue siendo pop. A mí me encanta porque me gusta mucho lo que se hace en España, pero de esas referencias que digo trabajan mucho una riqueza musical y armónica, como mucho más amplia, y yo siempre he tenido esa sensibilidad. Me gusta intentar llegar un poquito más allá, aunque también me gusta hacer pop. Entonces intenté recoger las dos cosas y establecer un punto de conexión.

¿Por qué este nombre al disco, Ya se me pasará? ¿Qué se tiene que pasar?Se me tiene que pasar todo (risas). Cuando empezamos a escribir el disco empecé a hablar de un montón de cosas sin saber lo que estaba diciendo. Salían canciones muy bonitas, otras muy tristes, y hablaba de mil cosas muy concretas. A la hora de escribir el último tema, Ya se me pasará, decidimos hacer un final de disco supertriste. La última frase del estribillo era 'no sé cómo cojones, pero ya se me pasará'. Y de ahí salió el nombre. Yo, que soy muy triste y me gusta mucho lo sad, al principio no lo vi del todo, y escuchándolo de nuevo vi que tenía esa frase, de la que ahora me he enamorado y me encanta, porque habla con un tono un poquito pesimista, pero dejando ver que, al final, sea por lo que sea que estés pasando, por duro o por bueno que sea, se va a pasar. Y si se pasa es porque va a llegar algo mejor.



¿Qué canción es con la que más se identifica?Sin pensarlo, con Ya se me pasará. Pero si tengo que destacar otra, diría Bolero de desamor. Me gusta la facilidad con la que salió y lo espontáneo que fue crearla. Estábamos en el estudio y, después de horas interminables, le dije a Roy: 'Oye, ¿y si hacemos un bolero?'. Él empezó a tocar y me encantaron esos acordes, y me puse a cantar, casi como de broma, y se quedó tal cual. Es un tema natural que surgió así y es como tiene que existir. Hay muchas veces que haces sesiones y que no sale un tema o haces un tema y le das muchas vueltas, pero hay otras veces que surgen en una hora y en ese tiempo dices 'ya tengo el tema, ahora solo tengo que producirlo', y este fue uno de esos.

¿Cómo le planteó a los demás artistas colaborar en el disco?Aparte de Roy, están Gus, que es de Miami, y Marco Mares, de México. Yo con ellos ya había hablado un año atrás. Habíamos dicho, 'eh, me gusta tu música, podemos hacer algo', lo típico que se queda ahí, pasa un año y no ocurre nada, algo que pasa mucho en la música. Pero cuando estábamos haciendo el disco, por las referencias musicales, dije: 'Quiero hacer un disco que también sea un poco internacional en un nivel como el mío. Hacer algo que aporte y pueda llegar a los sitios y otros sitios puedan llegar aquí también'. Tenía a ellos dos pendientes y cada tema que surgió me pregunté: '¿Deberíamos mandárselo a esta persona?'. No estamos pensando en él, pero hicimos un tema y se lo mandamos.

¿Le gustaría viajar a otros sitios para experimentar en nuevos registros musicales?Sí, de hecho lo hice el año pasado. Viendo el disco dije 'me voy para allá' y grabé los videoclips de las canciones tanto con Marco en México como con Gus en Miami. Me encantó trabajar en ambos sitios, pero especialmente en México. Tengo muchas ganas de volver y me quedan muchos países por visitar. Me han recomendado un montón Colombia y Argentina y quiero ir porque siento que hay una cantidad de gente que está haciendo cosas ahí increíbles y que no sabemos ni quiénes son. Y también por las vibraciones que me transmite, ya que se siente muy libre y con mucho amor por la música.



¿Alguna vez se ha presentado a algún casting de un concurso musical?En OT 2020 me planteé presentarme. Lo pensé porque yo no había sacado música todavía, y ese era mi sueño, lanzar música, algo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos. Yo no conocía tampoco cuál era mi camino y pensé que podía ser guay, pero al final no me presenté. Tampoco era algo que tuviese claro, así que no, nunca lo he hecho y la verdad, me gusta el camino que he tomado.

¿Con qué artistas le gustaría colaborar?Me encantan Natalia Lacunza, Alizz, Cupido, Amaia... toda esta onda así más indie la respeto un montón. Me gusta mucho el hecho de que, seguramente, ocurran colaboraciones con mucha gente. De nombres que he dicho, por supuesto. Al final es una industria pequeña, nos conocemos y nos llevamos entre todos, solo hay que darle tiempo a colaborar.

¿En qué ciudad le hace más ilusión actuar?Me cuesta un poco decidirme. Por ejemplo, el primer concierto es en Sevilla. Yo nunca he estado en Andalucía, entonces me apetece un montón. Madrid para mí es especial, porque es como el centro de todo, donde estoy viviendo, donde conozco a más gente. De Barcelona tengo muy buenas experiencias, las vibraciones son muy bonita. Pero Murcia es siempre el sitio donde más me gusta actuar. Allí hice uno de mis primeros festivales y se nota otro amor, están todos mis amigos, mi familia... Para mí tocar ahí es como un sueño.



¿Qué tal fue la experiencia de actuar en un festival?Me gustaría volver al Arenal, que estuve este verano, y me gustaría actuar en el Primavera Sound, en el BBK, Boombastic... Este verano he estado en seis o siete festivales y me lo he pasado genial. La experiencia de tocar en una sala a actuar en un festival es superdiferente. Te tienes que ganar al público de otra forma, llevas un set diferente y otra energía. A mí me ha tocado, en muchos casos, actuar en horas más tempranas y, aun así, enfrentarme a un público de 3.000 o 5.000 personas y decir 'creo que no me conoce nadie aquí'. Salir a actuar, irte del bolo y pensar 'qué bien ha estado y cómo se lo ha pasado la gente'. Eso para mí es un 'puedo hacerlo' y es increíble. Cuando vuelva a las salas, va a ser muy guay porque la gente me conoce. Así que lo de los festivales es una faceta que me daba mucho miedo, pero que la llevo superbién. Se va sin objetividad y es muy guay porque te sigue mucha gente y te das a conocer, que es bueno.



¿Cuáles son sus planes de futuro?Empezar con la gira. Me apetece mucho enseñar a la gente el disco en vivo porque yo el directo lo cuido muchísimo y le intento dar una profundidad mayor. Después, me gustaría mucho viajar, otra vez a Latinoamérica, a conocer y a trabajar más y a hacer algún concierto por allí que tengo pendiente. También quiero terminar el siguiente proyecto que tengo, porque estoy ilusionado con ello.

¿Cuál es su consejo para las personas que están empezando ahora en la industria?Les diría dos cosas. La primera, que es la más hippie, pero para mí es lo más importante, es ser buena persona. Nos conocemos entre todos y lo importante es cómo te llevas con la gente y cómo lo vives, y ya de ahí puedes hacer música. Lo segundo es la parte musical. Llevo desde que empecé intentando buscar la fórmula secreta de cómo hacer el tema, que se pegue, cómo conseguir llegar a la cima... y me he dado cuenta de que los temas que más gustan son los que se hacen sintiéndolos y pensando en querer expresar algo y ser auténtico. Decir: 'Este soy yo, quiero hablar de esto, quiero sonar así y me apetece sonar así'. Nos pasa mucho, y me incluyo, que quieres ser mainstream y esto dicta unas reglas. Hay mucha gente que intenta replicar lo que se hace y creo que es inteligente encontrar las cosas que se pueden replicar. En la música, al final, todo son referencias y todos cogemos cosas de otros, pero quién hace un tema auténtico, da igual que sea más rápido o más lento, va a tener algo especial.