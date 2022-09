La nueva docuserie de Rocío Carrasco no está dejando títere con cabeza, y la última víctima de las acusaciones ha sido el extorero Ortega Cano. Rocío nunca ha tenido buena relación con su padrastro y no ha dudado en culpar al diestro de muchos de los problemas de su madre. Algo que no ha gustado nada a Ortega Cano.

No solo anunció que emprendería acciones legales contra ella sino que, al parecer, escribió un mensaje a Kiko Matamoros haciéndole una petición sorprendente. "Me dijo que quería tener un cara a cara con Rocío Carrasco".

"Yo no soy quién para que me lo pida o no", ha explicado Matamoros. "No sé si lo quería público, privado o cómo. Pero lo quiere para desmontar todo lo que Rocío ha estado diciendo de él". Y Jorge Javier, que será el nuevo presentador de En el nombre de Rocío, ha querido responder.

"Rocío no tendría ningún tipo de problema en sentarse con Ortega Cano. Estoy convencido de estaría encantada de sentarse con él", ha dicho el presentador, contundente. "A mí me ha contado una escena Rocío Carrasco que, si la cuenta en público, Ortega se tiene que ir del país".