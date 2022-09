Oltra assegura al jutge que va desconéixer fins el 2020 l'expedient d'Igualtat pels abusos del seu ex-marit

En eixos dies, el seu fill travessava un problema de salut que el va portar a estar hospitalitzat, per la qual cosa ella va delegar en el seu cap de gabinet, qui li va comunicar que les actuacions tècniques s'estaven duent a terme i "estaven en mans de qui havien d'estar".

Així es desprèn de la declaració efectuada per Oltra ahir -i que es va perllongar durant set hores- davant el Jutjat d'Instrucció número 15 de València en la causa en la qual està investigada al costat d'altres 13 persones més, alts càrrecs que treballen en el departament que ella dirigia, pel presumpte encobriment d'eixos abusos.

La víctima va fer públics en el centre de menors els abusos patits al febrer de 2017. Després de la denúncia de la menor, el seu ex-marit va ser apartat del centre en el qual treballava des del 20 de febrer fins al 12 de març d'eixe anys i l'ex-vicepresidenta, preguntada per si va conéixer aquest fet, va manifestar que "no", segons la seua declaració a la qual ha tingut accés Europa Press.

"Va ser un mes amb molta activitat perquè jo havia de desplaçar-me fora de València i vaig estar a Brussel·les i a Madrid. Li vaig dir -a l'ex-marit- que m'havia d'anar fora i ell em va dir que li devien dies i que no em preocupara que els xiquets ell els anava a atendre", va asseverar.

Així, ella desconeixia en eixe moment el que havia passat i preguntada per qui havia de saber-ho en l'administració, Oltra va respondre que això és "autorganització" del departament: "És com si jo haguera sigut consellera de Sanitat i li preguntara qui entra en quiròfan", va exemplificar.

"En eixe centre o en qualsevol un altre jo no intervinc a nivell tècnic", va asseverar l'exconsellera, per a insistir en diversos moments de la declaració en què ella no va donar cap tipus d'instrucció "en cap moment". "Els tècnics treballaven segons el seu parer i sense interferències", va afegir.

Va assegurar al jutge que ella es va assabentar dels fets el 4 d'agost de 2017, quan li va telefonar el seu ex-marit -del qual s'havia separat en 2016 encara que seguien compartint vivenda- i li va indicar que havia arribat a casa una notificació judicial i li va llegir la primera pàgina. Després d'açò, es va posar en contacte amb el seu cap de gabinet, Miquel Real, per a demanar-li que arreplegara informació.

"En eixe moment el primer que li dic és que reculla informació i mire si algú sap alguna cosa en conselleria perquè jo m'havia assabentat com a Mónica Oltra i no com a consellera", va manifestar.

HOSPITALITZACIÓ DEL FILL

Després d'açò, interpel·lada per què va fer els següent dies, va comentar que els seus fills estaven de campament i va rebre una telefonada sobre el seu fill menut que alertava que podia patir apendicitis, per la qual cosa anaven a traslladar-lo a l'hospital.

Així, ella va acudir al centre sanitari i quan va eixir de quiròfan va passar 48 hores sense separar-se d'ell. "Eixos 15 dies, que eren els meus dies de vacances, els vaig passar a La Fe i el 16 d'agost van donar l'alta al meu fill per primera vegada fins que el reingressaren. Eixos dies estava a l'hospital i jo no estava operativa perquè el que li havia passat al xiquet era molt greu", va descriure.

Enmig d'aquesta situació, Oltra va afirmar que el seu cap de gabinet li va indicar que se centrara en el xiquet atès que les actuacions tècniques s'estaven duent a terme i "estaven en mans de qui havien d'estar".

Així, després de parlar amb el seu cap de gabinet, ja no va tindre coneixement "de cap fet". Per aquest motiu, va afirmar al jutge que no es va assabentar de l'expedient informatiu obert en conselleria, paral·lel al judicial, fins el 2020: "Si ignorar és desconéixer els passos que es van donar pels tècnics, sí", va asseverar.

"ESCLAT EMOCIONAL"

Per aquest motiu, preguntada per què va dir als mitjans de comunicació que ella havia ordenat que s'obrira l'expedient de conselleria, va respondre que va ser un "esclat emocional".

"El dia previ -va agregar- s'havia produït la imputació de cinc persones i el meu fill em va preguntar quan va sentir la notícia en la ràdio si eixes persones no eren companyes meues i si no tenien família i em va preguntar si eixes famílies no estarien patint també. Va ser un moment d'alta tensió emocional, fins i tot recorde que després dels periodistes es trobava una funcionària plorant i a mi em semblava molt injust que, per allò que considere una cacera de l'extrema dreta, persones que pense que no han d'estar encausades, perquè el blanc de la persecució era jo, ells i la seua família estigueren patint. I va ser la meua manera d'esplaiar-me", va postil·lar.

Finalment, preguntada per què no es va personar la Conselleria en defensa de la xiqueta com a acusació particular, manifesta que perquè no hi havia títol habilitant per a açò, perquè la llei és posterior. "Si no hi ha normativa que ho recolze, l'Advocacia no actua", va precisar.