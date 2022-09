El CVC lliura la Medalla d'Honor a l'actriu Teresa Lozano, "model de rigurositat" en la interpretació

El CVC ha destacat "la dedicació" de Lozano "al món teatral i audiovisual" i ha assegurat que "ha sigut no només exemple i referent de la professió" a València i a altres ciutats com ara Madrid i Barcelona "sinó també model de dignitat i rigurositat" de la interpretació.

Així ho arreplega l'acta del ple de la institució que el passat mes de febrer va aprovar per unanimitat concedir la seua Medalla d'Honor a Teresa Lozano, un document que el secretari del CVC, Jesús Huguet, ha llegit en l'acte d'entrega de la distinció.

En aquesta convocatòria, celebrada en la seu de l'entitat, Lozano (València 1944) ha rebut la distinció de mans de la seua presidenta en funcions, Dolors Pedrós. Durant la sessió s'ha guardat un minut de silenci en memòria de Santiago Grisolía, president de l'organisme que va faltar el passat mes d'agost.

Després d'arreplegar el reconeixement, l'actriu ha assenyalat que "rebre una distinció o un premi sempre sorprèn i emociona" i ha precisat que fer-ho de mans del CVC al qual va pertànyer el seu pare "és una cosa única". Ha comentat que el quadre del seu progenitor que hi ha a la seu i el seu record li donen "la benvinguda" i li fan sentir "acolliment".

"Em dóna forces per a rebre el reconeixement de la màxima institució cultural de la Comunitat Valenciana", ha asseverat. Lozano s'ha preguntat "com ha arribat" a aconseguir aquest guardó i "com han pensat" en ella per a entregar-li-ho i ha concretat que el seu "mèrit" pot ser per "molts anys de treball" i "una llarga trajectòria professional feta dins i fora de València però sempre amb la mirada" en aquest territori i "en els companys d'ací, en la seua valentia i rigor".

La intèrpret, que ha dit que ha sigut "actriu de comèdia" i "poques vegades de drama", ha manifestat que es considera "clown" i ha afirmat que el gènere al qual s'ha dedicat principalment està "prop de la realitat". "La realitat és bàsicament una comèdia, amb riures, mediocritats i grandeses. És un gènere a voltes poc premiat i valorat. D'ací el meu agraïment a la sensibilitat" del CVC, ha declarat.