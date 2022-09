Fiscalia obri diligències a l'organitzadora del Diversity Festival després de la denúncia de la Unió de Consumidors

Així ho assegura la Unió de Consumidors de València, que va presentar una denúncia després que el festival, la celebració del qual estava prevista del 21 al 23 de juliol, es cancel·lara a només deu dies, i moltes de les persones que van comprar entrades no hagen rebut el reintegrament dels diners.

La Unió de Consumidors detalla que la Fiscalia ha obert diligències preprocesales civils a la mercantil Merci Entertaiment España SL, com a empresa organitzadora del festival.

En l'escrit dirigit a la Unió de Consumidors, la Fiscalia Provincial de València ha sol·licitat documentació sobre la identitat de possibles afectats, per la qual cosa el col·lectiu ciutadà ha preparat un formulari per tal de facilitar a les persones afectades per la cancel·lació del festival la comunicació de les seues dades per a traslladar-los a aquest procediment. Tota la informació es facilitarà a través del web.

Per la seua banda, en el grup de Facebook Diversity Festival cancel·lat: Demanda col·lectiva, que reuneix diversos afectats, s'ha donat a conéixer que un despatx d'advocats -Navarro&Asociados- ha decidit representar-los i iniciar accions penals o civils contra les diferents plataformes encarregades de la venda d'entrades i enfront de la promotora de l'esdeveniment.

"TOT EL PES DE LA LLEI"

L'objectiu principal és "la recuperació dels diners perduts" i que "recaiga tot el pes de la llei" sobre les entitats que han fet cas omís de les reclamacions ja presentades, assenyala l'escrit del bufet que arreplega el grup d'afectats.

En primer lloc, es preveu aconseguir una solució extrajudicial mitjançant l'enviament d'un burofax, tant a les plataformes intermediàries que s'encarregaven de la venda de localitats com a l'organitzadora, Merci Entertaiment España SL, mitjançant el qual se sol·licitarà la devolució de totes les despeses ocasionades en el termini d'una setmana. Si no es fa cas, els advocats acudiran a la via judicial perquè "es depuren les consegüents responsabilitats".