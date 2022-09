Sinéad O'Connor, Omara Portuondo, Leonard Cohen y Sabina, en el 20 aniversario del In-edit

Sinéad O’Connor, Courtney Barnett, Omara Portuondo, Els Surfing Sirles, Coque Malla y Joaquín Sabina son algunos de los protagonistas de los más de 50 documentales musicales que conforman la programación del festival In-edit, que este año celebrará su veinte aniversario del 27 de octubre y el 6 de noviembre en Barcelona.

En rueda de prensa, el coordinador del departamento artístico del festival, Toni L. Querol, ha desgranado este martes un programa en el que "tenemos desde superproducciones hasta rodajes de guerrilla hechos con una 'tablet', trabajos de hormiga que se han alargado más de una década y una degustación de clásicos que nos retrotraen a pases memorables del festival o perduran como hitos del género que tanto amamos".

Entre los que se han alargado más de una década se encuentra "Sintiéndolo mucho", la película de Fernando León de Aranoa sobre Joaquín Sabina, que forma parte de la sección oficial nacional, junto a un filme sobre la libertad de expresión en la música que cuenta con la participación de Valtònyc.

En este mismo apartado compiten documentales sobre la legendaria banda argentina Tequila, Coque Malla y la escena punk neoyorquina, entre otros.

La sección oficial internacional, por su parte, aborda los dilemas existenciales de la cantautora indie-rock australiana Courtney Barnett y hace un repaso a la historia silenciada de la bossa nova.

Mientras que fuera de concurso se podrán ver los retratos de Leonard Cohen, King Crimson, Omara Portuondo, Thelonious Monk, Sinéad O’Connor y Els Surfing Sirles.

El director de In-edit, Uri Altell, ha destacado la importancia de que el evento haya sobrevivido veinte años, una hazaña que ha sido posible "gracias a que el festival tiene vida propia y da mucha vida".

Un veinte aniversario que los amantes del género podrán celebrar con una selección de clásicos que protagonizaron pases muy recordados del festival o que perduran como hitos del género, como “Anvil: The Story Of Anvil”, “Dig!”, “Jazz on a Summer’s Day”, “Soul Train: The Hippest Trip in America”, “Summer of Soul”, “The Devil and Daniel Johnston” y “The Punk Singer”.

Documentales sobre Chumbawamba, Stockhausen, XXXTentacion, CAN, Los Mirlos, Creedende Clearwater Revival, Studio 54, Ronnie James Dio o el Italo Disco, entre otros, completan el programa.

El jurado internacional de este año está formado por Julien Temple, Matthew Herbert y la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México), Estrella Araiza, mientras que el nacional lo conforman Alizzz, Nathalie Poza y el director artístico de Cineteca Madrid, Luis Enrique Parés.