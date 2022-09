L'IES La Marxadella de Torrent optarà a ser centre d'excel·lència estatal en l'àrea del sector audiovisual

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, i la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, han visitat l'institut per a conéixer de primera mà l'oferta de Formació Professional d'aquest centre de l'Horta Sud en el marc de l'inici del curs 2022-2023.

Aitana Mas, qui ha destacat "l'augment de places i alumnat en FP dels últims anys", ha explicat que "apuntalar la Formació Professional és garantir que la joventut dispose d'un ventall ampli d'opcions per a formar-se, per a començar un futur professional i per tant una major varietat de projectes vitals".

"La Formació Professional -ha continuat- permet augmentar la capacitat per a arreplegar talent que té la nostra societat. Més i millors opcions per a formar-nos permeten despertar l'interés de més persones, d'atraure més talent i possibilitar a una part de la ciutadania complir les seues aspiracions. Sens dubte és una opció formativa imprescindible per al progrés socioeconòmic de la nostra comunitat i per al futur professional de molts dels nostres joves".

Al seu torn, Raquel Tamarit ha anunciat que la Conselleria d'Educació "està preparant la candidatura perquè l'IES La Marxadella de Torrent opte a ser centre d'excel·lència estatal en l'àrea del sector audiovisual".

XARXA DE CENTRES

El Ministeri d'Educació i FP ha creat una xarxa de centres d'excel·lència de Formació Professional amb l'objectiu d'impulsar la innovació en sectors estratègics per a la creació d'ocupació i el desenvolupament econòmic.

"Gràcies al treball i les dinàmiques formatives que realitza el professorat de La Marxadella, aquest innovador centre educatiu és un exemple a seguir que pot servir de model a qualsevol altre institut tant valencià com de l'Estat", ha explicat la titular d'Educació.

Raquel Tamarit ha especificat que, "si el Ministeri accepta aquesta candidatura, des de l'IES La Marxadella emanaran propostes relacionades amb la renovació dels aprenentatges en els títols d'Imatge i So, que estaran encara més connectades amb les necessitats del sector audiovisual".