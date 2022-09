Lambda celebra un encuentro para romper mitos sobre la bisexualidad

La bisexualidad es la orientación sexual de las personas que sienten atracción por más de un género. "El cuestionamiento es constante y mayoritariamente se enfoca en acusar a la persona bisexual de una falta de definición en su orientación sin escuchar su vivencia", denuncia la técnica de la organización Amparo Navarro.

De hecho, la negación de la bisexualidad o su invisibilización son las dos principales causas de bifobia. El caso más grave, a su juicio, es la negación de la bisexualidad que pone en riesgo las solicitudes de protección internacional de las personas bisexuales, puesto que encuentran una traba más para que se reconozca su condición como parte del colectivo LGTBI+.

Una situación "muy habitual" que encuentran las personas bisexuales es ser leídas por el resto de la sociedad como heterosexuales, lesbianas o gays según la pareja que tengan, ya que así se invisibiliza la opción bisexual. Esto las obliga a hacer una "reivindicación constante" de su condición.

En el caso de las mujeres, la percepción social de la bisexualidad incluye un prejuicio de "viciosas o infieles, además de ser hipersexualizadas". "Todas las mujeres estamos expuestas a la cosificación y a la violencia que comporta -advierte la técnica de Lambda- porque desde una visión machista, las mujeres somos un objeto de uso para la satisfacción de los hombres cis hetero".

Por su parte, la mayoría de los hombres son invisibilizados al ser leídos como gays por sus relaciones con otros hombres. Se sugiere así hablar de parejas formadas por dos mujeres o dos hombres, sin caer en la clasificación de lesbianas o gays, para no excluir con el lenguaje a las personas bisexuales.

Otra "agresión verbal" muy frecuente es escuchar frases como 'es una fase' o 'a ti te da igual carne que pescado', cuando la atracción por los diferentes géneros no tiene que ser necesariamente simultánea ni en igual proporción ni tener la misma intensidad.

NO TODAS LAS PERSONAS LO SON NI ES UN PRIVILEGIO

Además, invisibilizar la bisexualidad es considerar que todas las personas lo son porque es solo una de las múltiples orientaciones sexuales que existen, no la única, así como decir que las personas bisexuales disfrutan del privilegio heterosexual cuando "la presión heteronormativa hace que muchas personas no se visibilizan o no se den la oportunidad de explorar su orientación sexual".

"Hay tantas experiencias bisexuales como personas bisexuales, por eso tenemos que hablar de realidades bisexuales, porque la vivencia de cada persona es única y no todas la vivimos del mismo modo", reivindica la representante de la entidad sobre los mitos y estereotipos.

Lambda trabaja la diversidad con talleres gratuitos dentro del Pla Divèrsia para centros educativos de toda la Comunitat Valenciana, a partir de 5 años y en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP. La educación es la clave para formar las personas en el respecto a la diversidad y para superar la bifobia.