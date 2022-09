Oltra asegura al juez que desconoció hasta 2020 el expediente de Igualdad por los abusos de su exmarido

En esos días, su hijo atravesaba un problema de salud que le llevó a estar hospitalizado, por lo que ella delegó en su jefe de gabinete, quien le comunicó que las actuaciones técnicas se estaban llevando a cabo y "estaban en manos de quien tenían que estar".

Así se desprende de la declaración efectuada por Oltra este pasado lunes -y que se prolongó durante siete horas- ante el Juzgado de Instrucción número 15 de València en la causa en la que está investigada junto a otras 13 personas más, altos cargos que trabajan en el departamento que ella dirigía, por el presunto encubrimiento de esos abusos.

La víctima hizo públicos en el centro de menores los abusos sufridos en febrero de 2017. Tras la denuncia de la menor, su exmarido fue apartado del centro en el que trabajaba desde el 20 de febrero hasta el 12 de marzo de ese años y la exvicepresidenta, preguntada por si conoció este hecho, manifestó que "no", según su declaración a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Fue un mes con mucha actividad porque yo tenía que desplazarme fuera de València y estuve en Bruselas y en Madrid. Le dije -al exmarido- que me tenía que ir fuera y él me dijo que le debían días y que no me preocupara que los niños él los iba a atender", aseveró.

Así, ella desconocía en ese momento lo que había pasado y preguntada por quién debía saberlo en la Administración, Oltra respondió que eso es "autorganización" del departamento: "Es como si yo hubiera sido consellera de Sanidad y le preguntara quién entra en quirófano", ejemplificó.

"En ese centro o en cualquier otro yo no intervengo a nivel técnico", aseveró la exconsellera, para insistir en varios momentos de la declaración en que ella no dio ningún tipo de instrucción "en ningún momento". "Los técnicos trabajaban en su leal saber y entender y sin interferencias", añadió.

Aseguró al juez que ella se enteró de los hechos el 4 de agosto de 2017, cuando le llamó su exmarido -del que se había separado en 2016 aunque seguían compartiendo vivienda- y le indicó que había llegado a casa una notificación judicial y le leyó la primera página. Tras ello, se puso en contacto con su jefe de gabinete, Miquel Real, para pedirle que recabara información.

"En ese momento lo primero que le digo es que recabe información y mire si alguien sabe algo en conselleria porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera", manifestó.

HOSPITALIZACIÓN DEL HIJO

Tras ello, interpelada por qué es lo que hizo los siguiente días a conocer la noticia, comentó en su declaración que sus hijos estaban de campamento y recibió una llamada sobre su hijo pequeño que le alertaba de que podía padecer apendicitis, por lo que iban a trasladar al hospital.

Así, ella acudió al centro sanitario y cuando salió de quirófano pasó 48 horas sin separarse de él. "Esos 15 días, que eran mis días de vacaciones, los pasé en La Fe y el 16 de agosto dieron el alta a mi hijo por primera vez hasta que lo reingresaron. Esos días estaba en el hospital y yo no estaba operativa porque lo que le había pasado al niño era muy grave", describió.

En medio de esta situación, Oltra afirmó que su jefe de gabinete le indicó que se centrara en el niño puesto que las actuaciones técnicas se estaban llevando a cabo y "estaban en manos de quien tenían que estar".

Así, tras hablar con su jefe de gabinete, ya no tuvo conocimiento "de ningún hecho". Por este motivo, afirmó al juez que no se enteró del expediente informativo abierto en conselleria, paralelo al judicial, hasta 2020: "Si ignorar es desconocer los pasos que se dieron por los técnicos, sí", aseveró.

"ESTALLIDO EMOCIONAL"

Por este motivo, preguntada por qué dijo a los medios de comunicación que ella había ordenado que se abriera el expediente de conselleria, respondió que fue un "estallido emocional".

"El día previo -agregó- se había producido la imputación de cinco personas y mi hijo me preguntó cuando oyó la noticia en la radio si esas personas no eran compañeras mías y si no tenían familia y me preguntó si esas familias no estarían padeciendo también. Fue un momento de alta tensión emocional, incluso recuerdo que tras los periodistas se encontraba una funcionaria llorando y a mí me parecía muy injusto que, por lo que considero que era una cacería de la extrema derecha, personas que pienso que no deben estar encausadas, porque el blanco de la persecución era yo, ellos y su familia estuvieran padeciendo. Y fue mi manera de desahogarme", apostilló.

Así, la exvicepresidenta reiteró que se enteró de la existencia del expediente en 2020, --antes de una intervención en Les Corts para explicar el caso, tras la primera sentencia condenatoria al exmarido-, y ahora sabe que la idea de que se llevara a cabo partió de la directora general de Infancia. "Debía ser a principios de 2020, antes de la pandemia, porque luego Les Corts se pararon", ha dicho.

Preguntada por qué no se personó la Conselleria en defensa de la niña como acusación particular, manifeista que porque no había título habilitante para ello, porque la ley es posterior. Si no hay normativa que lo respalde, la Abogacía no actúa", precisó.