Puig garanteix el suport als hotels adherits a l'Imserso: "No es pot vendre per davall del preu"

"En aquest cas, com en uns altres, no es pot vendre per davall del preu. És una posició prou raonable", ha declarat en el mateix dia que s'inicia la comercialització d'aquests viatges fins dissabte 24 de setembre. La Comunitat Valenciana representa el 20% de l'oferta total del programa amb més de 50 hotels adherits.

Puig, a preguntes dels periodistes, ha posat l'accent que el Consell tracta de recolzar la indústria hotelera perquè els establiments romanguen oberts a la tardor i no es destruïsquen llocs de treball. "Eixa és la nostra ambició i l'acord al qual arribem", ha reiterat.

En la mateixa línia, el director general de Turisme, Herick Campos, ha destacat que el paquet d'ajudes acordat pel Consell servirà per a mantindre els més de 3.000 llocs de treball que genera l'Imserso a la Comunitat en els 50 hotels adherits, sumats a l'oferta complementària.

"A més, per què no dir-ho, a les persones majors de tot Espanya els agrada i trien sempre com a primera opció la Marina Baixa, Benidorm i la Comunitat Valenciana i podran seguir gaudint d'aquesta oferta", ha subratllat en declaracions remeses als mitjans des de Benidorm.

El mes passat, la Generalitat va anunciar que destinarà cinc milions d'euros en subvencions per als hotels valencians amb l'objectiu de pal·liar l'augment de preus generat per la inflació i ajudar-los a afrontar l'Imserso.

Les ajudes suposaran uns sis euros per cada pernoctació i aniran dirigides als hotelers que es mantinguen durant la campanya de tardor-hivern en el programa.

Per part del Govern, la ministra de Turisme, Reyes Maroto, va assegurar ahir dilluns en una jornada d'Europa Press que està en interlocució amb el sector turístic i va advocar per una modernització de l'Imserso, programa que depèn del Ministeri de Seguretat Social.