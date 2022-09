Aemet preveu que la DANA de Canàries arribarà dimecres a la Comunitat Valenciana i deixarà "precipitacions intenses"

De fet, Aemet ha decretat per a dimecres l'avís groc per tempestats i pluges, que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, i que puntualment poden donar intensitats de 30 litres i acompanyades per granís.

Tamayo, en roda de premsa, ha assenyalat que després d'aquest episodi de pluges tornaràn "un parell de dies de tranquil·litat".

No obstant açò, diumenge o dilluns tornaran les pluges per l'arribada d'un tàlveg polar que entrarà per l'oest que s'introduirà a tota la península. En primer lloc afectarà zones del nord de Castelló i s'estendrà per la Comunitat Valenciana per a deixar després un període més extens sense precipitacions.

Així mateix, ha destacat que les pluges portaran un descens de les temperatures, però després el mercuri tornarà a recuperar els valors que s'estan registrant, per damunt de la mitjana.