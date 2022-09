Ribó trasllada als sindicats el seu projecte pilot de la jornada laboral de quatre dies

La reunió, a la qual també ha assistit el regidor de Comerç, Carlos Galiana, és la continuació de la trobada que l'alcalde va mantindre fa uns dies amb representants dels empresaris i de la Cambra de comerç, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"València vol avançar-se a les diferents situacions que ja estan apareixent en diverses ciutats d'Europa", ha indicat Joan Ribó, qui ha afirmat que es tracta d'un projecte d'assaig que tindrem a l'abril de l'any que vé de tindre un mes de quatre dies de treball a la setmana. Jo insistisc. És una qüestió d'experimentació. Abril de l'any que vé ens brinda l'oportunitat de tindre quatre dies de treball setmanals, a més dels aspectes que en el seu moment hauran de negociar patronal i sindicats, que no és el nostre objecte".

En aquesta línia, ha apuntat que València "vol avançar-se a lesdiferents situacions que estan apareixent en diverses ciutats d'Europa". "Què ens interessa conéixer? Ens interessa conéixer com reaccionarà la restauració, el turisme, el transport públic i privat, saber els índexs de contaminació, ens interessa saber com variaran els consums energètics", ha especificat.

Al seu torn, el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, ha agraït a l'alcalde la convocatòria per a explicar la seua proposta, "aquest experiment". "Em sembla que és un projecte que no comporta cap perill i que donarà oportunitats per a conéixer quin impacte té, especialment, en relació al medi ambient, amb la mobilitat, i l'impacte que pot tindre en relació amb el turisme i altres sectors".

RESPECTUÓS AMB LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Sáez ha conclòs que "tot el que siga experimentar sense que eixe experiment comporte riscos enormes, nosaltres ho aplaudim i ens sembla bé i qualsevol crítica sobre l'assumpte em pareix desmesurada". "No veig quina és la transcendència de traslladar un festiu que enguany cau en diumenge, com és el 22 de gener, a un cap de setmana d'abril. Està bé. És una oportunitat que ens ofereix la destinació", ha defés.

El vicepresident autonòmic i president en funcions del CSIF Comunitat Valenciana, Rafael Cantó, ha manifestat que els sembla bé que es faça un estudi i que es veja el que pensa la ciutadania i el que pensen els treballadors de la proposta.

"Nosaltres com a agents socials el que volem veure són les diferents reivindicacions que comporta com a jornades, torns, reducció horària i retribucions", ha afegit.