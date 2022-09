Lima eludeix confirmar si es presentarà a les primàries de Podem: "Encara no és el moment"

Així s'ha manifestat la també parlamentària d'Unides Podem en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndiques, on ha indicat que la seua prioritat és "vetlar per un procés de primàries sa, amable i amb els millors candidats per a la Comunitat Valenciana".

"Quan arribe el moment i el lloc adequat, hi haurà sorpreses o no hi haurà sorpreses, ja veurem", ha manifestat.

Divendres passat, la secretària general de Podem, Ione Belarra, va anunciar que les primàries internes per a triar els candidats a les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que vé se celebraran des del pròxim 10 d'octubre fins al 4 de novembre.