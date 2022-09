'El programa de Ana Rosa' consigue hablar con 'El Vinagre', uno de los delincuentes más conocidos de Camas, en Sevilla

'El Vinagre' trae de cabeza a la Policía de Camas, en Sevilla, donde ha mantenido varios encontronazos con ellos. El conocido delincuente andaluz recibió a los cuerpos de seguridad de manera amenazante y asegurando que contaba con varios abogados.

El hombre, que ha protagonizado varios tiroteos en la localidad sevillana, agredió a un policía jubilado, extorsionó a un vecino y le robó el coche. Cuenta, además, con más de cuarenta detenciones. Este martes, El programa de Ana Rosa ha emitido el encuentro de la reportera Rocío Romero con 'El Vinagre'.

Durante su entrevista, el hombre ha destacado que los agentes le han agredido en varias ocasiones y que, además, no ha okupado ninguna casa, ya que la vivienda era de su madre. Además, 'El Vinagre' ha apuntado que alquiló la casa a varios inmigrantes a los que tuvo que expulsar por realquilar habitaciones.

"Yo mandé grabar el vídeo porque, si no, con qué me defiendo. Con que cinco o seis policías se pongan de acuerdo, solo vale lo que ellos digan. Tirarme al suelo, partirme los dientes, montarme en el coche... Les veo sacar la pistola, ¿y si se le escapa un tiro y me da?", ha denunciado 'El Vinagre' ante las cámaras del matinal.

Rocío Romero ha explicado que la vivienda pertenecía a un hombre al que la madre de 'El Vinagre' cuidó hasta sus últimos días y, como agradecimiento, le dejó parte de la casa en su testamento. Además, la periodista ha agregado que pudo comprobarlo personalmente con las escrituras de la casa.

En su incursión en la vivienda, Rocío Romero ha destacado que el olor era "insoportable" y que había varios roedores. Así, ha mostrado su estupefacción porque hasta hacía poco había habido personas viviendo allí.

De la misma manera, Romero ha apuntado que 'El Vinagre' tiene un "amplio historial delictivo": "Amenazas, lesiones graves, okupó una vivienda en el año 2003, robos con fuerza, tentativa de detención ilegal, agresiones a los cuerpos de seguridad... ".

Finalmente, después de que Rocío Romero confirmase que 'El Vinagre' no había denunciado la presunta agresión que sufrió por parte de la Policía, los colaboradores del matinal han sentenciado que quizá la paliza no se la dieran los agentes.