La Policia redueix d'un tir en un peu un home que va abusar d'una menor i amenaçava amb una destral

Segons han informat fonts policials, en primer lloc, l'home suposadament va realitzar tocaments sense consentiments a una menor de 17 anys en la via pública i tot seguit va amenaçar amb una destral en un basar d'Elda.

Els fets es van produir cap a les 21.00 hores d'ahir dilluns, hora en la qual la Sala 091 de la Policia Nacional va rebre diverses telefonades informant que estaven abusant d'una adolescent en la via pública.

Quan els agents es van traslladar al lloc dels fets, la menor es trobava acompanyada de la seua iaia i els va manifestar que un home li havia tocat els glutis, l'havia agarrat fortament i tocat els pits per damunt de la roba.

Els testimonis presencials van recriminar l'actitud i van informar que l'home acabava d'entrar en un basar i que es trobava suposadament amenaçant amb un arma en l'interior.

En accedir al local, els agents van ser "sorpresos" per aquesta persona, que portava una destral de "grans dimensions" i mostrava una actitud "desafiadora", amb l'arma blanca alçada.

Els agents van intentar calmar-lo i van tractar que deposara la seua actitud. Davant la seua negativa i el risc que suposava per als policies i la seguretat ciutadana, els agents van usar la seua arma per a defendre's i van realitzar un primer tir a terra, del qual el presumpte autor dels fets va fer cas omís.

Davant l'actitud del presumpte agressor i per a evitar que agredira amb la destral un dels efectius, van haver de realitzar un segon tir a parts no vitals i pel qual va resultar ferit en un peu, segons han precisat les mateixes fonts.

Els agents van poder finalment reduir-lo per a poder ser assistit per ells mateixos ja que seguia en una actitud "incontrolable", fins a l'arribada dels servicis mèdics.

El detingut, de 45 anys i amb antecedents, va ser traslladat a l'Hospital General d'Elda on es va negar a ser atès, per la qual cosa va haver de ser remès a un segon hospital, on va quedar custodiat per la Policia fins que passe a disposició judicial.