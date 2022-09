Vithas anuncia una inversió de 20 milions en l'Hospital 9 d'Octubre de València

El pla contempla, també, la renovació de les habitacions i la millora tant de consultes externes, com en equipament de quiròfan i de diagnòstic d'alta tecnologia.

El director general del Grupo Vithas, el doctor Pedro Rico, ha presidit la I Jornada de Metges de l'Hospital Vithas València 9 d'Octubre, en la qual l'entitat "ha afermat la seua aposta per tots els hospitals del grup a la Comunitat Valenciana".

"Aquest ambiciós pla d'inversions té com a objectiu reforçar el lideratge de l'Hospital Vithas València 9 d'Octubre en la sanitat privada de València", ha afirmat Rico, que també ha asseverat: "Seguirem treballant perquè la política de qualitat i seguretat del Grupo Vithas proporcione la millor experiència pacient a tots els que confien en nosaltres i les seues famílies".

Igualment, ha assenyalat la importància de Vithas One, l'innovador projecte de transformació digital en el qual està immersa la companyia i també l'Hospital Vithas València 9 d'Octubre, perquè suposa "la implantació de noves solucions tecnològiques i integracions amb l'objectiu de garantir el futur, tant per als pacients com per als empleats en termes de capacitat de desenvolupament, estabilitat i qualitat en el servici".