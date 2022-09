Quatre policies eviten que un ancià caiga al buit quan penjava d'un balcó d'un segon pis

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat, els policies van accedir fins al lloc pel pis confrontant, que comparteix balcó, i van trencar el separador de cristall per a arribar fins a l'ancià i posar-lo fora de perill.

Els fets van ocórrer diumenge, cap a les 8.15 hores, quan els policies van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren a una vivenda del districte valencià del Marítim on, segons diverses telefonades, un home d'avançada edat estava penjant d'un balcó mentre era ajudat a subjectar-se a la reixa per una dona.

En arribar, els agents van observar un home que es trobava amb el cos per fora del balcó, a una altura aproximada d'uns 15 metres d'altura, tombat lateralment sobre una superfície ixent d'uns 10 centímetres mentre el subjectava a la reixa la dona, que era la seua cuidadora.

Davant la situació, els vianants havien col·locat sota el balcó quatre contenidors en la vorera per a esmorteir la caiguda, davant el temor que l'home es precipitara al buit.

Davant la urgència de la situació, veient que la vida de l'ancià corria perill, els agents van intentar accedir a la vivenda per tots els mitjans possibles i, finalment, van decidir entrar pel pis del portal contigu, amb el qual compartia balcó, únicament separat per un cristall, amb la vivenda on es trobava l'home.

"GRAN ESFORÇ"

Una vegada al domicili, els agents van trencar el cristall que separava els balcons, accedint ràpidament on es trobava l'ancià, i entre tots dos i amb "gran esforç", van poder pujar-lo i introduir-lo a l'interior.

Una vegada el van posar fora de perill, el policies van esbrinar que la dona que estava intentant ajudar-lo en el balcó era la seua cuidadora que, moments abans i poc després de supervisar que l'home dormia en la seua habitació, havia escoltat sorolls en la terrassa, va traure el cap i el va veure despenjat pel balcó.