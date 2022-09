Lady Gaga, desolada, llora amargamente por lo ocurrido en su último concierto: "Era demasiado peligroso, lo importante es la vida"

Lady Gaga tuvo que suspender su último concierto -que además era la última parada de su gira internacional de verano, Chromatica Ball,- debido a las extremas condiciones climatológicas, algo que la dejó realmente devastada.

Así lo reconoció la artista, que, visiblemente emocionada, acudió a las redes sociales para hablar del duro trago vivido en el show que iba a dar en Mami, estados Unidos.

Así, compartió en Instagram dos publicaciones que tenían que ver con esta dramática suspensión. Una primera en forma de vídeo y estallando en lágrimas, y otra, una fotografía, en la que se la ve más calmada.

"Realmente tratamos de terminar el espectáculo, pero no pudimos, porque, incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros", asegura.

Así, reconoce, fue una "buena decisión" suspender el show. "Lo siento, no pude terminarlo, era demasiado peligroso, la tormenta estaba siendo impredecible y cambiando momento a momento", argumenta.

La actriz de Ha nacido una estrella se lamentó de no haber podido interpretar su sencillo de 2020 Rain on me. "Lo siento mucho por todos los que quizá esperaban una actuación épica de Rain on me bajo la lluvia, pero lo realmente importante es la vida. Por ello os agradezco este regalo que me habéis hecho en este momento tan duro. En mi corazón solo deseo que estéis todos sanos y siento no haber podido terminar el show, pero era la decisión más sensata para todos".

Sobre el final de su gira, asegura: "Chromatica no se acabará nunca, porque Chromatica va sobre la recuperación y sobre el amor que me habéis demostrado esta noche".