Buckingham Palace rinde homenaje a Isabel II con una imagen inédita disfrutando de una de sus pasiones

Reino Unido terminaba este lunes los diez días de luto tras el fallecimiento de la reina Isabel II con uno de los funerales de estado más seguidos de la historia. Han sido algo más de 70 años de reinado que acababan, sin embargo, con una ceremonia mucho más íntima, privada y triste para sus allegados, la sepultura, en la que solo han estado presentes, esta vez sí, los miembros de la familia real británica.

Allí, en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI, en Windsor, la soberana ha sido enterrada junto a algunas de las personas más importantes de su vida: su difunto esposo, el duque de Edimburgo; su padre, el rey Jorge VI; su madre, la reina Isabel, conocida como la Reina Madre; o las cenizas de su hermana, la princesa Margarita.

Poco después de que finalizase el acto, la cuenta oficial de Buckingham Palace, el que ha sido su centro de operaciones gran parte de su vida y símbolo de la monarquía, publicaba una imagen inédita para despedirse por última vez de la soberana y, de paso, mostrarla llevando a cabo una de sus pasiones: el pasear por el campo.

"Y que vuelos de ángeles te acompañen cantando a tu final descanso", se lee como dedicatoria final junto a la fotografía de una Isabel II que va haciendo senderismo en un paraje idílico con un look de gafas de sol, pañuelo a la cabeza y bastón en mano. Luego, añaden: "En la amada memoria de Su Majestad la Reina. 1926 - 2022".

Lo cierto es que la primera frase, "May flights of Angels sing thee to thy rest", ya se ha escuchado durante los responsos de estos días. De hecho, la pronunció su hijo, Carlos III de Inglaterra, cuando habló de su madre en su primer discurso como rey.

Y es una frase que muchos filólogos ingleses habrán captado como referencia: es de William Shakespeare. Concretamente, de la obra Hamlet, en la segunda escena del quinto acto, cuando Horacio tiene entre sus brazos al príncipe de Dinamarca.