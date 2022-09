Ricardo Castella, en 'La Resistencia': "He visto la muerte de cerca recientemente"

Ricardo Castella, músico y uno de los directores de La Resistencia, le contó este lunes a Broncano y a todos los espectadores del programa de Movistar Plus+, un suceso que le había sucedido recientemente.

"No sé si recuerdas que el otro día cenamos juntos, vosotros os fuisteis en patinete y yo, en moto", le dijo al presentador. "Pues en el paso de cebra que hay en la Puerta de Alcalá un vehículo me dio por detrás y me tiró al suelo cuando estaba parado", recordó Castella.

Broncano le dijo que no se lo había contado hasta este lunes y Castella continuó diciendo que "era un señor de un Cabify o Uber, no quiero decir la empresa, y me di cuenta de que no estoy preparado para la muerte".

Ricardo Castella, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Lo último que hay que hacer cuando tienes un accidente en moto es quitarte el casco. Pues yo, lo hice. Se bajaron unos chavales del coche y, al interesarse por mí, me reconocieron", comentó el músico.

Me pidieron que si podían hacerse una foto conmigo mientras el que me había dado decía que, al verme así, pensó que no era grave el golpe. "Mientras te estábamos dando le he dicho que estaba en rojo", le confesó uno de los jóvenes.

"Le contesté que se lo tenía que haber dicho un poco antes. Solo tengo un cardenal, pero he visto la muerte de cerca y he decidido que este año voy a aprovechar la vida como nunca", concluyó el cómico.