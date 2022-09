Tamara Falcó, a punto de estrenar nueva casa

No se casa con Íñigo Onieva. O eso dice mientras posa en un photocall con los mismos periodistas a los que detesta y ningunea en el documental que protagoniza para una plataforma de pago. Tamara Falcó explica que su novio todavía no le ha pedido la mano y que no tiene prisa en dar el 'sí quiero'. Confiesa que es tan tradicional que ni se le pasa por la cabeza hincar la rodilla para ser ella la que pida oficializar su compromiso.

A pesar de su negativa, todo parece indicar que la boda con Onieva tendrá lugar el próximo verano y que será ella la que lo anunciará a todo color en su revista de cabecera. Un evento que reunirá a la plana mayor de la sociedad española y que obligará a Isabel Preysler a dejarse inmortalizar con su sonrisa porcelánica a pesar de tener serias dudas sobre una relación que, oh la la, sigue estando salpicada de rumores de infidelidad y engaños.

Está previsto que en las próximas semanas Tamara se mude definitivamente al casoplón que se compró, con rebaja incluida, para formar una familia. Un ático de cerca de 200 metros cuadrados situado en Puerta de Hierro, muy cerca de la casa en la que conviven Preysler y Mario Vargas Llosa. Lo hará con Íñigo, quien ya ha confesado a sus amigos que tiene un vestidor más grande que el de su propia madre.