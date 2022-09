Sala Russafa convierte todos sus espacios en un escenario con el metateatro de 'La peça llaaarga'

Su germen comenzó cuando, al poco de escuchar los aplausos tras el estreno de su primera producción, la pieza de 30 minutos 'Silla verde/Cadira verda', la joven compañía valenciana Encara No Té Nom Produccions oyó el temido comentario: 'Esto está muy bien para hacer una obra larga, ¿no?'.

A partir de ahí, estos creadores se preguntaron si eso tenía sentido, si una pieza más breve tiene menor calidad artística que una larga o si "no es posible cuestionar este modelo productivo que parece condenado a instalarse en el sector de las artes escénicas", explica la sala del barrio de Russafa de València.

Su nueva obra, 'La peça llaaarga', trata así de investigar, reflexionar y recrear el proceso creativo de las artes escénicas. Tomando como punto de partida la presión por convertir en un espectáculo de duración estándar (60-75 minutos) su primera producción, la compañía mezcla realidad y ficción, sus experiencias y sus dudas en una original propuesta que ofrece muchas pistas sobre las leyes no escritas que condicionan a los artistas y que les obligan a crear como mínimo un espectáculo al año para "sobrevivir".

El primer espectáculo de Encara No Té Nom Produccions tenía la autoría y dirección de Tomás Verdú, al que se han unido en esta segunda pieza Marta García, Manuel Caldito, Nara Pérez y Nacho Roland, con el objetivo de "contagiarse" por las influencias de cada uno desde la danza al audiovisual o la comunicación, además de sus experiencias profesionales en el mundo del teatro, para crear entre todos, juntos y de manera horizontal.

Una manera de trabajar que resultó bastante más difícil de lo que habían imaginado: "Éramos cinco aportando ideas, súper enriquecedor... Pero también éramos cinco para decidir qué quedaba dentro y qué había de descartar porque la obra tampoco podía ser taaan laaarga", recuerdan con humor los integrantes del proyecto.

En ese proceso de investigación, desarrollado durante una residencia creativa en Sala Russafa, fueron tocando temas tan diversos como la búsqueda de financiación, las dificultades para distribuir una obra y que llegue al público o qué hubieran hecho sus referentes -van desde Rodrigo García a las Spice Girls- si hubieran tenido que alargar su montaje 'Silla verde/Cadira verda'.

Todas estas cuestiones se abordan en el espectáculo con un modelo narrativo que rompe la linealidad de una trama clásica, optando por un sistema de capítulos. La puesta en escena apuesta por pensar en todo el teatro como un espacio de representación y por hacer converger lenguajes, desde la imagen o las coreografías a la palabra, usando indistintamente el valenciano y el castellano.

En definitiva, el mundo del teatro y todo lo que lo rodea son los protagonistas de 'La peça llaaarga'. Mezclando presente y pasado, el público acompaña a los intérpretes no solo en la representación, ya que viajan con ellos a los momentos de la concepción de la obra, a los trabajos de producción para ponerla en pie o a las crisis de confianza sobre si lograrán conectar con los espectadores cuando estrenen.

ABIERTO AL PÚBLICO Y A LA IMPROVISACIÓN

Buscando empatizar con ellos, llevan al escenario lo que se esconde entre bambalinas, con lo que está presente el aura romántica de la creación y también la burocracia con la que hay que lidiar y las dinámicas aprendidas. Un ejercicio de metateatro donde el público es testigo privilegiado en lugar de su habitual papel "pasivo y bastante limitado, que no va más allá de comprar una entrada, sentarse en el patio de butacas y aplaudir cuando acabe la función".

Encara No Té Nom Produccions quiere romper con esa visión en esta propuesta que presenta grandes dosis de crítica y, por qué no, de autocrítica. Salpicada de humor y verdad, 'La peça laaarga' hace convivir las opiniones, las vivencias y el sentir del equipo creativo, quien ya avisa que no todas las funciones del 22 al 25 de septiembre serán iguales.

"El contenido puede variar de un día a otro, podemos incorporar cosas nuevas, descartar material que pensamos que ya no funciona. Es lo bueno de tener una obra viva y de no seguir modelos de producción clásicos", avanzan desde la joven compañía, invitando al espectador a sumergirse en el juego y la aventura que siempre supone sentarse a disfrutar de una representación.