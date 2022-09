Museu de les Ciències acull a la tardor conferències sobre astronomia i observacions de Júpiter i Saturn amb telescopi

La primera serà el dijous 13 d'octubre amb la conferència impartida per la científica titular del departament el Sistema Solar de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC) i doctora en Ciència Físiques, Olga Muñoz, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Muñoz explicarà que les xicotetes partícules de pols còsmica són les rajoles a partir de les quals es formen els sistemes planetaris, inclòs el sistema solar. On i com es forma la pols còsmica, per què és important saber la seua grandària i com podem caracteritzar-ho a partir de l'anàlisi d'observacions astronòmiques o de les dades proporcionades per missions espacials són algunes de les qüestions que s'abordaran.

El dijous 17 de novembre el cicle comptarà amb la participació de l'expert de l'Agència Espacial Europea (EIXA), Anthony Marston, qui forma part de l'equip científic que ha participat en l'engegada de les operacions del Telescopi Espacial James Webb, el més potent mai construït.

Marston abordarà com ha sigut possible llançar el major observatori espacial mai construït, la qual cosa signifiquen aquestes imatges per a la comunitat científica internacional i quines preguntes sobre l'univers podrà respondre.

Les dos activitats són de lliure accés, prèvia inscripció en CAC i se celebraran a partir de les 19.00 hores en l'Auditori Santiago Grisolía. Després de les conferències, si les condicions meteorològiques ho permeten, es realitzarà una observació amb telescopis des del Jardí d'Astronomia de l'Umbracle.

El dijous 13 d'octubre s'observarà la Galàxia d'Andrómeda i Júpiter, mentre que el dijous 17 de novembre els telescopis apuntaran a Saturn. Les dos observacions seran guiades per l'Associació Valenciana d'Astronomia (AVA).