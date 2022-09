Arranca el juí contra els exedils Llorens i Zaragoza (PP) pel cas Isjoma

A més dels dos exedils estaran al banc dels acusats el gerent d'Isjoma, empresa ja extingida, i dos tècnics municipals, que han defès que en la seua actuació responien a les ordres d'un cap de servici, d'Atenció Urbana, que va morir el passat any. Els dos exregidors declaren aquest dimarts.

En la primera sessió han declarat el gerent d'Isjoma Isidro Gómez i dos tècnics municipals. El gerent ha dit que a ell li indicaven com facturar o certificar i que ell del que es preocupava era de "treballar, de muntar els escenaris i que no caiguera ningú".

Preguntat pel fiscal Anticorrupció per què consten facturacions amb els mateixos conceptes, ha respost que això succeeix quan "per exemple, muntes un i cau una aiguarrada, la instal·lació cal muntar-la de nou a la setmana següent".

Així mateix, ha reconegut haver participat en dos dinars amb Juan Zaragoza i amb Andrés Llorens, però ha negat que haguera sol·licitat la seua intervenció per a accedir a la licitació.

En el juí el fiscal ha preguntat per què no es va fer un contracte públic per a les adjudicacions de subministrament de cadires de l'Esplanada, uns conceptes que es reiteren fins a en tres facturacions diferents amb el mateix objecte de contracte. L'altre tècnic acusat ha assegurat que complia els ordes del cap de servici ja mort.

Segons ha especificat, el robatori de les butaques de l'Esplanada va provocar que l'Ajuntament prenguera la decisió de no realitzar contractes majors, doncs no estava disposat a assumir pèrdues per aquest fet de vora 20.000 euros a l'any.

Els advocats de la defensa han sol·licitat en les qüestions prèvies que s'invalide la prova dels detectius, doncs no hi ha una transcripció íntegra de les declaracions del regidor Juan Zaragoza i han al·legat també que no s'ha verificat l'autenticitat del dispositiu amb el qual es van obtindre les mateixes i que l'edil haguera pogut ser "enganyat" per a realitzar-les.

També han demanat que no es consideren les proves obtingudes a partir dels ordinadors intervinguts a l'empresa d'Isjoma, ja que el permís perquè pogueren analitzar-se va ser concedit "voluntàriament" pel gerent de l'entitat, però no per a qualsevol fi, com han denunciat que s'ha realitzat. A més, han sol·licitat que es declare la prescripció de la causa.

La Fiscalia Anticorrupció manté que entre els anys 2003 a 2009, i amb la intenció d'afavorir a la mateixa empresa, es van tramitar com a contractes menors adjudicacions de subministrament, muntatge i desmuntatge d'escenaris i la col·locació i retirada de cadires, quan superaven el límit quantitatiu establit per a seguir aquest tràmit, amb la finalitat d'eludir els procediments i les adjudicacions legals.

El Ministeri Fiscal sol·licita penes d'entre un i tres anys per diversos delictes de prevaricació en concurs amb un delicte continuat de frau a l'administració.