Comparecen los primeros testigos del juicio por una violación grupal en 2019 en Cambrils

Los primeros testigos que han declarado en el juicio que este lunes ha comenzado en la Audiencia de Tarragona por una presunta violación en Cambrils en el año 2019 han ofrecido diferentes versiones de los hechos.

El fiscal pide 15 años de prisión para cada uno de los tres acusados de un presunto delito continuado de agresión sexual en concurso ideal con otro de lesiones. La acusación particular reclama 45 años para cada uno de ellos, ya que considera que perpetraron una violación y además fueron coautores de las cometidas por los otros otros sospechosos.

Las defensas piden la absolución, ya que afirman que la relación fue consentida. El juicio se alargará hasta octubre, ya que hasta entonces no se podrán practicar las pruebas periciales.

La primera en declarar ha sido la presunta víctima de haber sido violada por tres hombres a la vez. La mujer ha ofrecido su testimonio acompañada de dos amigas y en la sala se ha colocado una mampara que la separaba de los tres acusados para que no pudiesen mantener contacto visual. La declaración no ha podido seguirse por parte de los medios de comunicación.

A continuación ha declarado una amiga de la mujer que se encontraba en la casa en la que se produjeron los hechos. Ambas estuvieron aquella noche en una discoteca de Salou en la que había estado trabajando la víctima y después decidieron seguir de fiesta en casa de una camarera del establecimiento que habían conocido aquella misma noche y que es hermana de uno de los acusados. Según ha dicho, se encontró a la mujer en la cama con uno de los hombres y esta le dijo: "amiga, sácame de aquí". "Se incorporó a medias, la ayudé y salimos de la habitación", ha relatado, mientras era increpada por el hombre.

En su declaración ha indicado que después se encerró en el lavabo y la víctima "se puso a llorar y a vomitar". Tal y como ha detallado, quisieron irse y uno de los autores -el propietario de la casa- llamó a un taxi, y salieron por una puerta en la que no había mucha gente, ya que en la vivienda se encontraban en aquel momento unas 15 personas. Al cabo de unas horas, aconsejadas por una conocida, presentaron una denuncia a los Mossos d'Esquadra. Finalmente, ha afirmado que desde entonces la mujer ha sufrido problemas de ansiedad y miedos: "todavía no ha llegado a ser la que era", ha señalado.

A continuación, ha declarado la hermana de uno de los acusados. Su versión ha sido muy diferente. Ha explicado que la presunta víctima primero había mantenido relaciones sexuales con otro hombre que estaba en la fiesta y que después se fue a la cama con los tres acusados. En un determinado momento ella abrió la puerta de la habitación en la que se encontraban.

Según ha dicho, la mujer "estaba muy alegre", manteniendo relaciones "con los tres a la vez". Incluso ha detallado que, en el instante en el que la vio, observó que mujer le estaba haciendo una felación a uno de los hombres mientras otro le practicaba sexo anal.

Posteriormente, ha negado que la mujer y su amiga se encerrasen mucho rato en el lavabo y ha asegurado que estuvieron conversando en el pasillo con otras personas. Finalmente, y antes de irse en taxi, ha afirmado que la presunta víctima le dio un beso en la boca a su hermano. A preguntas de la defensa ha reiterado que "por supuesto que no hubo agresión".

El tercer testigo ha sido el de una mujer que se encontraba en la casa en el momento de los hechos. Aunque ha reconocido que no presenció ninguna escena, ha destacado que tampoco sintió que nadie llamase ni pidiese auxilio. "Cuando dormía no escuché ningún ruido fuerte, porque si lo hubiese habido me habría despertado", ha asegurado. "A mí me lo explicaron, y pensamos que era sexo consentido. Nadie habló de violación", ha apuntado.

El próximo martes habrá más declaraciones de testigos. Las pruebas periciales y la declaración de los acusados no se realizará hasta el día 7 de octubre.