Pantomima i titelles subaqüàtiques en Sala Ultramar per a reflexionar sobre la convivència

Pantomima, poesia i música s'uneixen en una obra que reflexiona sobre la convivència i el sentiment humà, amb la qual la creadora catalana Zamira Pasceri fa una parada a València abans de les funcions programades dins de la Noche en Blanco de París.

Es tracta de 'El Comte', una funció pensada per a titelles subaqüàtiques que explica la llegenda del Conde Arnau, qui després de la guerra es converteix en un tirà que esclavitza i maltracta a les persones amb les quals es troba.

Els textos de Joan Maragall es tradueixen en una posada en escena sota l'aigua on la màgia es fa present a través de la paraula i la imatge, detalla la sala valenciana.

'El Comte' s'emmarca dins del teatre de titelles per als més menuts de la casa com a part del cicle Petit Ultramar, organitzat per a obrir la temporada 2022-2023.

Zamira Paceri és una artista multidisciplinària diploma en piano, dansa clàssica i teatre per l'Asenale de Milà. Música, efectes visuals i teatre són els elements protagonistes de les seues creacions.

'El Comte' es pot veure el dia 24 de setembre a les 12 i a les 18 hores i el 25 a les 12 hores. Les entrades tenen un preu general de huit euros i estan a la venda a través de la web de la sala.