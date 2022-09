Antonio de la Torre protagonitza a La Rambleta 'Un hombre de paso', una reflexió contemporània de l'Holocaust

L'obra, dirigida pel cineasta Manuel Martín Cuenca i amb la dramatúrgia del director de cinema Felipe Vega, va un pas més enllà en la reflexió sobre l'Holocaust per a tornar-lo "tremendament contemporani".

Així, 'Un hombre de paso' confronta l'experiència diametralment oposada de dos homes que van estar en el mateix camp de concentració nazi durant la Segona Guerra Mundial: un com a víctima i un altre com a testimoni, ha indicat el teatre en un comunicat.

El relat de l'obra se situa en el bar d'un hotel de Torí en 1984, on es troben tres personatges. D'una banda, el químic i escriptor italià Primo Levi -interpretat per Juan Carlos Villanueva-, supervivent del camp d'extermini d'Auschwitz.

Per un altre, l'antic membre suís de la Creu Roja Internacional Maurice Rossel -a qui dona vida Antonio de la Torre-, qui va visitar el camp i va emetre un polèmic informe que no informava de la situació real.

El tercer personatge és Anna, una periodista -en la pell de Natalia Hernández- que entrevista a Rossel a propòsit del seu informe i la seua visita a Auschwitz com a representant de l'organització humanitària. Perfectament informada de tot l'escrit pel membre de la Creu Roja, té també informació d'allò que en realitat ocorria allí i conduirà a Rosell a un escenari incisiu.

"QUIN ÉS EL PAPER DE LA MEMÒRIA?"

En aquest sentit, Martín Cuenca ressalta que el personatge de Rossel "obri una infinitat de preguntes i contradiccions". "Diu no haver vist i no podem saber si és que realment no va veure, no va voler veure o, potser, es va limitar a no veure", qüestiona.

Felipe Vega ha escrit un acostament a l'Holocaust que permet "anar més enllà en la seua reflexió". "Què podem recordar i per què ho fem? Quin és el paper de la memòria? Què som capaços de negar i imaginar? Què volem recordar i perquè?" són algunes de les qüestions que es plantegen.

Una obra que fa coincidir a tres homes del cinema en un escenari teatral, amb una posada en escena essencial i un decorat pràcticament inexistent, l'atmosfera del qual és creada mitjançant la llum.

"RETRAT DEL COS, LA LLUM I L'ESPAI"

Cuenca reconeix que el que li "atrau" de dirigir teatre és "la possibilitat de despullar la posada en escena i convertir l'obra en un retrat del cos, la llum i l'espai a través de l'emoció continguda dels actors".

"Com a director sempre he tractat d'esquivar la mecànica i centrar-me en la bellesa del que es retrata", subratlla, al mateix temps que que apunta que "una bellesa que està continguda en el cor i el rostre dels actors i actrius en l'espai". "En aquesta obra l'espai és el negre i la llum", conclou.