La UV vota per primera vegada el projecte de reforma del Campus de Tarongers que serà "més verd, sostenible i acollidor"

"El que volem especialment és la participació dels estudiants perquè sou els que més hores passeu ací", ha indicat la rectora, que ha subratllat que aquesta reforma, després de la selecció dels projectes i la votació de la comunitat universitària -oberta fins al 19 d'octubre-, serà per a "tota la vida", per la qual cosa s'ha de pensar "bé".

Mestre ha presentat aquest dilluns les iniciatives a la comunitat universitària en un acte celebrat en la Facultat de Magisteri. La rectora ha expressat que el que es persegueix amb aquesta reforma és tindre un campus "més verd, més sostenible i més acollidor".

Segons ha recordat la rectora, quan van començar a impartir-se classes en Tarongers en 1995, els edificis, les titulacions i l'ús de les tecnologies era "molt diferent al que tenim i necessitem hui". En aquest sentit, ha defès que els edificis actuals "no permeten eixa convivència necessària especialment per a l'estudiantado, ja que el pas per la vida universitària no és només estar en classe, sinó conviure, fer amics, pensar en comú".

"Des de 1995 ha canviat molt el pla d'estudis amb la implantació de pràctiques que ha implicat estar molt més temps a les facultats, en part perquè aquest campus, igual que el de Burjassot, no estan en el cor de la ciutat, sinó que requerixen desplaçament", ha assenyalat la rectora, al mateix temps que ha agregat que, davant aquesta situació, "allò que volem és adaptar-nos a edificis més sostenibles".

Així mateix, ha indicat que el procés d'adaptació "no s'acaba ací", ja que en incrementar les titulacions i, per tant, el nombre d'estudiants, "necessitem més edificis i un campus més acollidor".

"NO PAREIXIA FÀCIL"

Al seu juí, "no pareixia fàcil canviar els espais externs, però aquests projectes donen la possibilitat de tindre més verd i llocs per a conviure". Respecte a aquests nous espais, Mestre ha fet una crida als estudiants, que "són els que més els aprofitaran", perquè s'impliquen en la votació de la iniciativa guanyadora i actuen com un canal de difusió entre els seus companys.

"Aquesta reforma és per a molt de temps i, probablement, també per a tota la vida, per tant cal pensar-ho bé, comentar-ho entre vosaltres i decidir el que considereu que us dona més opcions per a estar ací a gust", ha subratllat la rectora, qui ha apuntat que la Covid-19 "ens ha demostrat que és molt necessari participar de la comunicació no verbal, d'eixa convivència".

Mestre ha manifestat que el seu desig és tindre el projecte adjudicat en aquest trimestre amb l'objectiu de "gaudir dels resultats el més prompte possible". "Sé que aquests processos són lents i si no ho haguérem fet d'aquesta manera, probablement ja estaria adjudicat, però volem que trieu", ha afirmat.

LA MENOR INTERFERÈNCIA POSSIBLE

Quant a les dificultats que puguen sorgir d'aquests treballs, la rectora de la UV ha asseverat que "inconvenients hi haurà". "Els arquitectes saben que han de fer-ho de manera que s'interferisca el menys possible en la vida universitària, però cal assumir-los pensant que el resultat ho mereix, per açò confie en la paciència", ha ressaltat.

Per la seua banda, el vicerector d'Economia i Infraestructures, Justo Herrera, ha indicat que les votacions, que duraran fins al 19 de novembre, es realitzen a través d'un enllaç únic de votació personal que la comunitat universitària rebrà en el seu correu electrònic.

"El procés porta ja una sèrie de fases, però potser aquesta és la més important", ha expressat Herrera, al mateix temps que ha agraït a tots els implicats en el projecte.

El vicerector ha informat que els panells que expliquen les característiques dels tres projectes finalistes es podran consultar en els vestíbuls dels edificis departamentals de cadascuna de les facultats del campus.

La UV va convocar el passat 24 de març un concurs d'idees per a rebre les propostes de projectes, dels quals aquests tres són els finalistes i els que se sotmetran a votació. El més votat servirà de base per a la redacció del projecte definitiu, que es durà a terme per l'estudi que resulte adjudicatari del procés.

4.200 M2

El projecte intervé en una zona de més de 4.200 metres quadrats i el pressupost base de licitació estarà entre el milió i mig i els dos milions d'euros. Aquesta reforma forma part d'una iniciativa "més ambiciosa" que s'ha treballat amb els diferents equips de governs dels quatre centres del campus, segons ha indicat Herrera.

El vicerector d'Economia i Infraestructures ha destacat algunes de les singularitats de cadascun dels projectes que responen objectius que s'havien marcat des de la UV com substituir el sòl de llamborda per un sòl verd o crear espais a l'aire lliure que permeten organitzar esdeveniments.

Sobre Obrint Pas, Herrera ha destacat que deixa una zona per a realitzar actes en la part principal i té en compte el reciclatge, ja que contempla que la llamborda que es retire es convertisca en matèria primera per a l'elaboració del sòl d'aquells llocs on ha de mantindre's.

En el cas de Trencant en Verd, ha ressaltat que en la part davantera de la biblioteca Gregori Mayans se situaria una escalinata que dona accés a l'edifici de manera frontal. També, en la cantonada entre el carrer Ramón Llull i l'avinguda Tarongers, contempla la creació d'una instal·lació per a realitzar reunions.

Per la seua banda, Hèspera també dóna protagonisme a la part davantera de la biblioteca amb un àgora. A més, s'ha treballat el mobiliari i els aspectes que tenen a veure amb afavorir l'ús de desplaçaments sostenibles com són les bicicletes.

"Açò és un concurs d'idees, la qual cosa comporta que el projecte guanyador es portarà el primer premi, però, si hi haguera alguna possibilitat de millora, la redacció del projecte podria esmenar alguna cosa que no ens acabara d'agradar o que fóra aprofitable d'algun altre projecte que incorpore elements que ens pareguen interessants", ha conclòs Herrera.