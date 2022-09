Bravo exigeix a Adif més neteja en sòl forestal: "Un tren no pot causar sistemàticament un incendi"

Bravo ha fet balanç aquest dilluns dels incendis forestals de Caudiel al juny i Venta del Moro (València) i Calles (València) al juliol, advertint que encara que no van ser els més virulents d'aquest estiu sí van tindre en comú la meteorologia canviant i la complicada orografia.

"L'estiu de 2022 ha mostrat la pitjor cara del canvi climàtic", ha lamentat en una compareixença a petició pròpia en la comissió de Justícia i Governació de les Corts, on ha assegurat que la Generalitat reforçarà l'estudi de les emergències gràcies a la nova unitat d'anàlisi d'infraestructures crítiques que s'incorporarà als llocs de comandament avançat i s'assentarà en l'1·1·2.

Respecte a l'incendi de juliol a Caudiel, que va calcinar 98 hectàrees de sòl forestal i va mobilitzar a més de 200 mitjans, Bravo ha explicat que la investigació va determinar que presumptament va ser provocat per una partícula metàl·lica incandescent que va projectar en un tren de mercaderies en direcció a Sagunt (València).

És alguna cosa que ha lligat amb els últims incendis en la línia de Caudiel, "provocats reiteradament per despreniment de partícules", per a tornar a exigir al Govern que mantinga "sense demora" una vigilància especial en els treballs de manteniment i en la prevenció.

Ha lamentat que la comarca castellonenca de l'Alto Palancia es veu especialment castigada pels incendis i ha destacat que, en aquest cas, el lloc de comandament avançat va sol·licitar a Adif que tallara el trànsit per la zona i va decretar l'evacuació de veïns de Caudiel i el confinament en altres municipis.

Quant a l'incendi de Venta del Moro, ha exposat que va arrasar 1.300 hectàrees, mil d'elles en el parc natural de les Gorges del Cabriol encara que "no en la zona de major valor", va mobilitzar a 500 efectius i va obligar a desallotjar una finca. I sobre el de Calles, amb 220 hectàrees afectades i més d'una desena de mitjans, ha recordat que va afectar a una planta de compostatge i va motivar el desallotjament d'una pedania.

En general, la també titular de Justícia i Administració Pública ha agraït als alcaldes dels municipis afectats la seua col·laboració per a mantindre una "comunicació directa" amb els veïns i ha enaltit la dedicació dels treballadors d'emergències com "un exemple per a la societat".

També ha mostrat les seues condolences per la mort aquest cap de setmana d'un policia local de Calp (Alacant) durant el rescat d'un home que es trobava atrapat dins d'un vehicle com a conseqüència de les fortes pluges registrades en la localitat alacantina de Benissa.

EL PP EXIGEIX LA DIMISSIÓ DE BRAVO

Entre l'oposició, la diputada del PP Verónica Marcos s'ha limitat a criticar la gestió d'un altre incendi, el de Begís (Castelló) del mes passat en el qual un tren es va topar amb les flames al seu pas per Caudiel i va provocar diversos ferits després que alguns passatgers isqueren del comboi.

Ha acusat Bravo de "desentendre's" i que no hi haguera un tècnic d'urgències de guàrdia perquè aquest tren no isquera "directe a les flames", a més de recordar-li la seua afirmació que "qui no aporta s'aparta". "Vosté és la responsable, ja no hi ha marxa arrere (...). Vosté, que presumia l'eixida a unes altres, no s'enroque", ha reclamat en al·lusió a l'ex-vicepresidenta Mónica Oltra, que declara aquest dilluns com imputada pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada.

En la seua rèplica, la consellera ha garantit que els afectats en l'incident del tren tindran "tot el suport" i que està disposada a comparéixer i donar explicacions totes les vegades que siga necessari. Ha demanat empatia a l'oposició i ha posat l'accent que mai faltarà el respecte a cap víctima.

"No pertanc a eixa classe de polítics que quan tenen un gran problema amb un accident amb morts els amaguen perquè tenen pressa per a celebrar un gran esdeveniment", ha recalcat en referència a l'accident de Metrovalencia de 2006 que va deixar 43 morts i 47 ferits i va coincidir amb la visita del Papa a la ciutat.

REGLAMENT PER A PAGAR LES GUÀRDIES

Bravo, d'altra banda, ha rebutjat les crítiques del PP per la falta de tècnics d'urgències afirmant que ella no ha pres "cap decisió política sobre aquest tema", sinó que en 2019 els responsables de fiscalització del seu departament van determinar que no hi havia suport legal per a pagar-los eixes hores com se solia fer.

Ha assegurat que açò va obligar a modificar la llei i a desenvolupar un reglament per a abonar les guàrdies "amb suport legal" i amb efectes retroactius a 1 de gener, un reglament que es va sotmetre la setmana passada a negociació sindical i a la tardor es remetrà al Consell per a la seua aprovació.

A més, ha destacat que les plantilles de bombers forestals van estabilitzant-se encara que encara hi ha "problemes", ha rebutjat la crítica de Luis Arquillos (Cs) que el 20% de plans locals d'incendis seguixen en tramitació perquè és competència municipal i ha recordat a José Mª Llanos (Vox) que els focs d'aquest estiu "escapen de la capacitat d'extinció" per les condicions meteorològiques.

Entre els socis de govern, tant Ernest Blanche (PSPV) com Juan Ponce (Compromís) han ressaltat l'augment de les ajudes a la prevenció d'incendis mentre Beatriu Gascó (UP) ha sostingut que l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) està "incompleta" i requereix de més equips i autonomia i que els llocs de comandament avançat no han de convertir-se en un "circ mediàtic".