Quién es Eduardo Rosa, concursante de 'MasterChef Celebrity 7'

Eduardo Rosa es uno de los concursantes que han entrado a participar en la nueva edición de MasterChef Celebrity 7, en la que participan un total de 16 rostros muy conocidos por el público.

Los telespectadores ya han podido ver los primeros platos y elaboraciones de los famosos, que se han puesto el delantal para demostrar sus habilidades culinarias.

Quién es el actor Eduardo Rosa

Eduardo Rosa es un conocido actor español, que ha trabajado en diferentes y exitosas series tanto en España como fuera de nuestro país. Aunque de pequeño quería ser futbolista, acabó por redirigir sus pasos al mundo de la actuación.

Uno de sus primeros trabajos como actor fue en Centro Médico. Después, ha hecho otras series, como la de Presunto Culpable y El desorden que dejas, esta última original de Netflix.

En cuanto al cine, ha tenido papel en la Trilogía del Baztán, películas basadas en los tres libros de Dolores Redondo, donde ha compartido escena con Inmanol Arias o Álvaro Cervantes. Entre sus últimos proyectos está la película Poliamor para principiantes.

También está rodando El aspirante, una nueva película en la que es el protagonista. Internacionalmente, cuenta con trabajos en La Casa de las Flores y en In from the cold, para Netflix.