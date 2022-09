El PP proposa "quota zero" per a transmetre una empresa familiar en donacions i successions

Així ho ha indicat en una roda de premsa que ha oferit aquest dilluns la secretària general després de la reunió setmanal del Comité de direcció del PPCV. La secretària general ha destacat la importància de l'empresa familiar, ja que "es tracta del gruix del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana que representa el 90%". A més, "l'empresa familiar es caracteritza perquè el major pes de l'ocupació recau en pimes i microempreses".

A més, ha criticat que "encara no sabem res de la reforma fiscal que va anunciar Puig fa ja unes setmanes" i ha insistit que si el president vol "baixar els impostos" pot "fer-ho demà mateix" amb la proposta que ha registrat el PP en Les Corts.

D'altra banda, ha mostrat la seua satisfacció perquè "aquest cap de setmana, en les jornades Interparlamentàries de Toledo, el president nacional del PPCV, Alberto Núñez Feijoó va parlar d'un Pacte Nacional de l'Aigua i d'aconseguir un acord sobre finançament autonòmic".

"Que quede clar que el PP no té fissures en cap comunitat autònoma sobre la necessitat d'un pacte sobre l'aigua i sobre finançament autonòmic. Estem en disposició de poder acordar a nivell nacional alguna cosa tan important perquè està tot el partit unit entorn d'eixa qüestió. El nostre president ha atès les nostres reivindicacions i té sensibilitat amb la situació de la Comunitat Valenciana. No només allò que va dir sinó on ho va dir, va ser important", ha afirmat.

ÒRGANS ESTATUTARIS

D'altra banda, preguntada respecte als acords per a renovar els òrgans estatutaris en Les Corts, ha assenyalat que hi ha una "disposició clara al consens" i ha considerat que no hi haurà "cap tipus de problema" per a aconseguir acords per a la renovació.