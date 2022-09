Catalá exigeix que València opte a l'Agència IA i no veu "cap problema" en què Alacant també es presente

20M EP

NOTICIA

La secretària general del PPCV i portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha instat al fet que la capital també presente candidatura per a optar a ser seu de l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (IA) i ha considerat que no hi ha "cap problema" en què Alacant també opte a ser-ho i creu que s'ha de "treballar conjuntament".