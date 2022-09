Participació inicia un procés participatiu per al primer pla d'acció local de l'Aliança de Govern Obert

Les línies de treball se centraran en actuacions relacionades amb la transparència i el dret a entendre, Comunitat oberta i innovació i cultura del govern obert. El pla d'acció tindrà una durada de sis mesos i es durà a terme a través d'un procés de codiseny entre institucions i societat civil, atés que es tracta d'un projecte del conjunt del territori valencià, ha detallat l'administració autonòmica.

Per a la seua elaboració, es realitzaran sis sessions de treball, de les quals tres seran online els dies 22, 26 i 27 de setembre, i tres de caràcter presencial, el 3 d'octubre a Castelló, el 4 d'octubre a Alacant i el 5 d'octubre a València.

L'objectiu és dissenyar un document de consens amb aportacions de totes les parts implicades, ha destacat la Generalitat, que ha indicat que posteriorment, es farà un sessió conjunta per a avaluar els resultats.

Aquest pla "prestarà especial atenció a la joventut, la implementació de mecanismes per a la integritat pública en diferents nivells institucionals, l'impuls a l'obertura de dades, el foment de la transparència i la rendició de comptes".

La Comunitat Valenciana compleix així amb "el compromís d'elaborar un primer pla d'acció del Govern valencià, en col·laboració amb diferents entitats i societat civil, en el qual quedaran reflectits els compromisos per als pròxims anys en les àrees de transparència, participació i govern obert", ha ressaltat l'administració.

Tot el procés és de caràcter obert i es pot realitzar aportacions i consultar en el portal de Participació de la Generalitat 'GVA Participa'.

Adhesió a 'OGP Local'

La Comunitat Valenciana es va unir el passat mes de maig a la xarxa global de govern obert 'OGP Local' per a "avançar en transparència, inclusió, responsabilitat i participació en l'àmbit local". Aquest és una aliança de la qual formen part més de 150 organitzacions governamentals i 3.000 organitzacions de la societat civil a nivell mundial.

La Comunitat Valenciana va ser seleccionada al costat del Principat d'Astúries per a formar part d'aquesta xarxa a la qual també s'han sumat 28 regions i ciutats de tot el món. D'aquesta estructura internacional ja formaven part País Basc, Catalunya, Aragó i la ciutat de Madrid, ha explicat la Generalitat.

La integració en aquesta xarxa mundial de transparència i participació representa "una bona manera de consolidar i avançar en el treball realitzat, atés que facilita i millora l'intercanvi de coneixements i experiències, i permetrà aprofundir en un projecte de política de govern obert, a més de suposar un impuls definitiu per a apuntalar la visió de govern obert de la Generalitat, en la línia de l'Agenda 2030", ha agregat l'administració autonòmica.

Entre els valors que fomenta l''OGP Local', ha subratllat, "destaquen l'accés a la informació, la participació ciutadana, la rendició de comptes i la tecnologia i innovació per a la transparència i rendició de comptes".

A través de l'aliança, els diferents grups uneixen forces per a crear plans d'acció amb mesures concretes en diverses àrees polítiques. Aquest model permet a les organitzacions de la societat civil i a la ciutadania exercir un paper en la definició i supervisió dels governs. Fins avui s'han establit 4.000 compromisos a tot el món.

La integració de la Comunitat Valenciana en el programa local de l'Aliança de Govern Obert suposa "aportar les diferents experiències de la Generalitat, fruit del treball col·laboratiu, en iniciatives com la transparència, la construcció d'un marc d'integritat valencià, la forta xarxa d'aliances que engloba a les universitats públiques valencianes i al món local, a més de l'ambiciosa política de participació a través del primer projecte de pressupostos participatius en aliança amb la societat civil".

La candidatura de la Comunitat Valenciana per a formar part de l''OGP Local' va ser formulada per Local' va ser formulada per la Generalitat amb la participació i l'aliança entre diferents actors. La societat civil forma part d'aquest projecte, amb la implicació directa del Consell Valencià de la Joventut i el suport i la col·laboració de les universitats públiques valencianes.

"IMPORTANT ESTÍMUL"

Al seu torn, existeix un marc estable de col·laboració amb diverses institucions com la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les diputacions provincials i ajuntaments. L'entrada en l''OGP Local' representa "un important estímul per a aprofundir en el procés de construcció del Govern Obert de la Comunitat Valenciana, iniciat en 2015".

Algunes de les actuacions "fonamentals" perquè la Comunitat Valenciana accedira a aquest grup d'institucions són l'avantprojecte de Llei de Transparència i Bon Govern en fase de tramitació; els primers pressupostos participatius de la Generalitat; la Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme; i el portal 'GVA Participa', ha ressaltat l'administració valenciana.

A aquest se sumen "el nou sistema de gestió d'accés a la informació pública 'GVAGip'; el portal de Transparència 'GVA Oberta' i les diferents iniciatives de rendició de comptes; l'Oficina de Control de Conflicte d'Interessos (OCCI); la plataforma TEP; i el Registre de Transparència dels Grups d'Interés (RÈGIA); entre altres accions", ha agregat.

OGP LOCAL

L''OGP Local' va nàixer en 2016 amb l'objectiu de "construir aliances entre els governs locals i les organitzacions de la societat civil per a fer que els governs siguen més oberts, inclusius, participatius i responsables davant la ciutadania".

Els governs locals són els més propers a la ciutadania, per la qual cosa poden generar reformes de govern obert innovadores i ambicioses, ha precisat la Generalitat. El procés d''OGP Local' representa "un espai únic per a explorar solucions locals a reptes globals". Molts membres d'aquesta xarxa utilitzen els seus plans d'acció per a impulsar i implementar esforços globals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.