Investigadors col·laboren en un projecte per a produir carxofa fresca i de qualitat durant tot l'any

Segons han informat les dos institucions, els resultats obtinguts fins ara són "més que prometedors" i obrin una via a eixa producció ininterrompuda al llarg de tot l'any. "La carxofa és una excel·lent font de fibres alimentàries i antioxidants. Aconseguir estendre la seua producció, garantint la seua qualitat òptima, augmentaria la venda i consum d'un dels aliments més saludables de la nostra dieta, com és aquesta verdura. I en açò és en el que estem treballant ja més de 20 anys en la nostra empresa", ha apuntat Peter Visser, Director de R+D en carxofa per a BASF Vegetable Seeds.

En 2018, BASF Vegetable Seeds va impulsar un estudi científic amb l'equip de Francisco Madueño, investigador científic del CSIC en l'IBMCP, per a entendre millor les claus moleculars de la iniciació de la floració en carxofa. L'objectiu era poder seleccionar millor aquelles fonts de diversitat genètica que existixen en la naturalesa i incorporar-les en el seu programa de millora genètica de carxofa, per a avançar cap a la meta de producció durant els dotze mesos de l'any.

"El nostre objectiu és identificar gens que permeten seleccionar varietats de carxofa precoces, amb floració primerenca, per a aconseguir un període de producció més estès l'any, especialment en les collites precoces d'abans de l'hivern, sense haver de forçar la floració de la planta amb reguladors de creixement, com es fa hui en dia", ha subratllat Rick Berentsen, especialista en millora molecular de l'empresa BASF Vegetable Seeds. Per a respondre aquest repte l'empresa va contactar directament amb l'IBMCP.

ESTUDI DE PLANTES MODEL

L'equip d'aquest centre mixt de la UPV i el CSIC porta treballant des de fa més de 20 anys en l'estudi dels circuits genètics que controlen la floració en espècies model, com Arabidopsis thaliana. "D'aquestes plantes modele ja coneixem molts dels secrets de les rutes genètiques reguladores de la floració i això és la base per a conéixer el funcionament d'aquestes rutes en altres espècies com, per exemple, la carxofa", ha indicat Vicente Balanzá, investigador del CSIC, IBMCP.

I el treball conjunt entre el personal investigador de l'IBMCP i l'empresa ha començat ja a donar els seus fruits. Un estudi dut a terme per Rick Berentsen, ara estudiant de doctorat en l'IBMCP (supervisat per Vicente Balanzá, Francisco Madueño i Reyes Benlloch - actualment, professora, investigadora i líder del SignalFlow Lab, Universitat de València), conclou que mentre que en les varietats tardanes de carxofa la vernalització -tractament durant un temps perllongat en condicions de fred per a acurtar el període vegetatiu de les plantes- avança la floració significativament, en les varietats primerenques "no té efecte".

"És la primera vegada que s'estudia la regulació de la floració en carxofa controlant la temperatura mínima durant tot el cicle de la vida de la planta i utilitzant una aproximació genòmica. Per a identificar els gens que determinen que una varietat de carxofa siga precoç, hem intentat confirmar si el fred és necessari per a la floració i hem pogut mostrar que la resposta al fred de les varietats precoces és clarament diferent a la de les varietats tardanes", ha destacat Reyes Benlloch.

Ara, se centren a identificar els gens responsables d'eixa resposta a la vernalización, "amb la vista posada en un futur, en el qual els hiverns seran cada vegada més càlids i les plantes hauran de respondre a eixe nou escenari".

380 PLANTES

En aquest estudi, l'equip de l'IBMCP-BASF Vegetable Seeds està usant la genòmica per a mesurar l'expressió de tots els gens de més de 380 plantes de varietats primerenques o tardanes -en total ha analitzat l'expressió de diversos milions de gens-, sotmeses o no a vernalització, en mostres que ha arreplegat al llarg de tres campanyes de cultiu.

Aquesta anàlisi massiva, que s'està realitzant en col·laboració amb la Professora d'Investigació del CSIC Ana Conesa, líder del laboratori de Genòmica de l'Expressió Gènica-I2SysBio (CSIC-Universitat de València), hauria de permetre identificar gens que controlen la floració en resposta a la vernalización en carxofa.

"Ja hem identificat alguns molt prometedors, però és necessari més temps i validació per a estar segurs que siguen verdaderament interessants", apunten Reyes Benlloch i Rick Berentsen. En aquest sentit, Francisco Madueño i Peter Visser conclouen que el camí per a obtindre varietats de carxofa que no necessiten molt fred a la tardor és encara llarg, "i encara més nostra visió o somni de crear un ventall de varietats per a cobrir una producció domèstica durant tot l'any, però ja hem donat els primers i prometedors passos".