Alqueria.- Jorge Rodríguez demana declarar al final del juí i qüestiona la seua detenció: "Era necessària?"

Així s'ha pronunciat l'advocada de Rodríguez, Ángela Coquillat, en la primera sessió del juí del cas Alqueria, que compta amb 14 acusats després d'absoldre aquest mateix dia el tribunal a un dels exdirectius de Divalterra -empresa pública de la corporació provincial ja tancada i que havia substituït a l'antiga Imelsa-, Pau Pérez, després de demanar-ho les acusacions populars -PP i Acción Cívica-.

En el torn de les qüestions prèvies, l'advocada ha reclamat que la declaració de Rodríguez es porte a terme en últim lloc una vegada practicada la prova pericial i documental. En el calendari inicial estava previst que els acusats declararen el començament de la vista.

La lletrada ha justificat la seua petició en què "només així, amb el ple coneixement de la causa i assessorat per la seua direcció lletrada, Rodríguez podrà exercir amb plenitud el seu dret de defensa".

Així mateix, l'advocada ha qüestionat la detenció de Rodríguez fa ja quatre anys. En aquest sentit, ha manifestat que el seu representat va estar detingut durant 31 hores i mitja, des de les 8.30 hores del 27 de juny de 2018 fins a les 16 hores de l'endemà.

"La policia pot detindre sense orde judicial però li és aplicable la Constitució i la LeCrim, que exposa que tota persona té dret a la llibertat; i que la detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari per a la realització d'indagacions per a l'esclariment dels fets", ha indicat l'advocada.

Es tracta, doncs, -ha afegit- d'una mesura "excepcional" i "ha de ser proporcional al dret a la llibertat". "Era necessària la detenció. No consta que Rodríguez posara impediment a la Udef perquè entrara en la seua casa o perquè es portara els seus instruments telemàtics. Li constava arrelament familiar i no tenia antecedents policials ni penals. Es va complir l'excepcionalitat de la mesura? Entenem que no i que es va vulnerar el dret a la llibertat", ha agregat.

Finalment, l'advocada ha afirmat que es va vulnerar la intimitat i el secret de les comunicacions posat que, entre altres qüestions, s'haurien d'haver limitat les descàrregues de correus electrònics de Rodríguez a les seues converses amb els diferents gerents de Divalterra.

EL CAS I LES PENES

Rodríguez s'enfronta a una pena, tal com reclama la Fiscalia Anticorrupció, de huit anys de presó i 20 d'inhabilitació. La mateixa petició de presó s'estén al que va ser el seu cap de gabinet en la corporació provincial, Ricard Gallego, i per a l'assessor Manuel Reguart (tots dos per cooperació necessària) i per als dos exgerents de l'empresa pública Divalterra, Agustina Brines (per Compromís) i José Ramón Tiller (pel PSPV). El PP, que exerceix l'acusació, reclama 18 anys de presó per a Rodríguez.

El cas Alqueria se centra en les contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública Divalterra -que es va tancar el passat mes de juny- per a afavorir persones afins del PSPV i Compromís.

Rodríguez va arribar a ser detingut el 27 de juny de 2018, quan ocupava el càrrec de president de la Diputació, institució de la qual va dimitir al juliol, si bé es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny de 2019 amb La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, els dos exgerents i Gallego, el fiscal Anticorrupció els atribueix els delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i falsedat en document oficial.

A més, el fiscal demana per a les set persones contractades com càrrecs d'alta direcció sis anys de presó: un per falsedat documental i cinc més per malversació de cabals per cooperació necessària; i altres sis per al lletrat-assessor de Divalterra, Jorge Entenimentada, i un altre gerent, Xavier Simón, per falsedat, malversació i prevaricació. També demana el sobreseïment de la causa per a un altre dels investigats.