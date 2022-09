La izquierda carga contra el "dumping fiscal" y la "propaganda" de Moreno al eliminar el impuesto de patrimonio

Las reacciones al anuncio del presidente andaluz, Juanma Moreno, de eliminar el Impuesto de Patrimonio y adelantar la deflactación del IRPF no se han hecho esperar. Para la izquierda, estas medidas, que según el propio presidente colocan a Andalucía como la comunidad con impuesto más bajos detrás del Madrid de Isabel Díaz Ayuso, no sólo no benefician a las familias en este contexto de crisis e inflación sino que afectarán a los servicios sociales.

Isabel Ambrosio, diputada del PSOE-A en el Parlamento, consideró el anuncio de Moreno como "una nueva operación de propaganda a la que nos tiene acostumbrados" que, señala, "beneficiará a unos pocos", básicamente "esos altos ejecutivos que no viven en Andalucía y a los que puede atraer". En cambio, "no resuelve esas listas de espera de 900.000 andaluces o la falta de profesores, sobre todo, en el ámbito rural". Para Ambrosio, la responsabilidad del presidente "en primer lugar, debería ser la mejora de los servicios públicos, que es el mejor patrimonio de los andaluces".

Por su parte, Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, no duda en considerar que Moreno "se apunta al 'dumping fiscal'" que las formaciones de izquierdas vienen achacando y criticando en el caso de la Comunidad de Madrid. La supresión del Impuesto de Patrimonio "redunda en una política fiscal injusta en la que la mayor carga impositiva recae de nuevo sobre la gente trabajadora, y donde las grandes fortunas cada vez aportan menos. Esta es la tónica general en el PP, que sigue actuando allí donde gobierna en contra del criterio de las instituciones europeas, que sí están insistiendo en la progresividad fiscal, y que reclaman medidas para que las grandes fortunas paguen lo que les corresponde".

IU recuerda que esta medida contraviene el acuerdo de financiación autonómica "que firmó su propio partido" y que la Junta "se salta a la torera con una medida que deja a las claras sus intenciones de seguir gobernando a favor de quienes más tienen y en perjuicio de tantas casas de familias y de pequeñas y medianas empresas que hoy lo están pasando muy mal".